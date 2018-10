Red Dead Redemption 2 - Über 50 Waffen im Spiel enthalten

Ähnlich wie bei eurem Pferd, solltet ihr in Red Dead Redemption 2 auch euren Waffen genügend Aufmerksamkeit schenken. Schließlich können äußere Einflüsse die Wirkung des jeweiligen Schießprügels negativ beeinflussen.

In Rockstars kommendem Open-World-Titel Red Dead Redemption 2 wird es nicht nur eine riesige Spielwelt zu erkunden geben, auch die Waffenauswahl wird entsprechend großzügig ausfallen.

Laut RockstarINTEL bekommen Spieler über 50 Waffen geboten, unter denen sich unter anderem auch Wurfmesser, Beile oder ein Bogen samt Pfeilen befinden. Zum Vergleich: In Red Dead Redemption umfasste das Arsenal samt DLC lediglich 36 Waffen. In Red Dead Redemption aus dem Jahr 2004 waren es sogar nur 28 verschiedene Modelle.

Unklar ist bislang aber noch, ob diese Anzahl auch für Red Dead Online gilt. Schließlich wurden in GTA Online mit der Zeit unzählige neue Waffen per Update in das Spiel integriert. Also könnte das Waffenarsenal im laufe der kommenden Monate möglichweise weiter

Ladehemmungen und Co.

Offenbar werdet ihr Waffen, ähnlich wie in GTA 5, in einem entsprechenden Laden kaufen können. Habt ihr eure Waffe einmal erworben, solltet ihr diese weiterhin gut im Blick behalten. Denn äußere Einflüsse wie Wasser oder Schlamm können sich negativ auf eure Schießprügel auswirken, wodurch die Effektivität in einem Kampf in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Blöd, wenn beispielshalber euer Revolver bei einem entscheidenden Duell plötzlich mit Ladehemmungen den Dienst verweigert.

Außerdem soll es verschiedene Schussmöglichkeiten geben, wie ihr mit eurer Waffe möglichst effizient Blei an eure Gegner verteilen könnt.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PS4, Xbox One und PC.