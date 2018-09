Red Dead Redemption 2 - Tierwelt mit rund 200 Arten und unterschiedlichen Lebensräumen

Die Tierwelt in Red Dead Redemption 2 soll äußerst detailliert und umfangreich ausfallen. Laut Rockstar Games wird es im fertigen Spiel rund 200 Arten geben, die alle ihre eigenen unterschiedlichen Lebensräume bewohnen.

Ende Oktober wird Entwickler Rockstar Games den Open-World-Western-Titel Red Dead Redemption 2 veröffentlichen. Nachdem Fans lange Zeit über eine Menge Geduld verfügen mussten, darf sich in den letzten Wochen über zahlreiche neue Infos und Details rund um das Spiel gefreut werden.

Beispielshalber wird es anpassbare Pferde geben, die vor allem äußerst detailliert ausfallen. Doch auch an passenden Freizeitbeschäftigungen wird es euch anscheinend nicht mangeln. Schließlich stehen verschiedene Minispiele auf der Aktivitätenliste, denen ihr nachgehen könnt. Zur Auswahl stehen unter anderem eine spannende Runde Poker im Salon oder ein gemütlicher Angelausflug im Freien.

Red Dead Redemption 2 Sogar die Camps lassen sich anpassen

Die Tierwelt von Red Dead Redemption 2

Wie Rockstar Games nun mitgeteilt hat werden die unterschiedlichen Lebensräume und Klimazonen in Red Dead Redemption 2 rund 200 Arten von Tieren, Vögeln und Fischen beherbergen, die sich je nach ihrer Umgebung auf einzigartige Weise verhalten.

Wie es heißt, werden Hirsche, Bisons und Gabelböcke in großen Herden durch die Prärie wandern, während Aasfresser schnell Kadaver aufspüren. Rotlachse schwimmen stromaufwärts, Wölfe greifen im Rudel an und umspringen ihre Beute, Gänse fliegen in fester Formation, Opossums stellen sich tot, Nagetiere verkriechen sich in ausgehöhlten Bäumen, Grizzlys täuschen einen Angriff an, wenn sie sich bedroht fühlen, und Raubvögel nutzen die Thermik zum Fliegen.

Alle Tiere in Red Dead Redemption 2 sind Teil eines komplexen Ökosystems und müssen stets um ihren Platz in der Nahrungskette kämpfen.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.