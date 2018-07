Red Dead Redemption 2 - So viele Verkäufe wie GTA 5?

Kann es Red Dead Redemption 2 mit GTA 5 aufnehmen? Die Verkaufszahlen werden aller Voraussicht nach bei so einer wartenden Spielerschaft rosig aussehen. Aber wie ist die reelle Prognose? Der Chef von Take-Two Interactive gibt eine Einschätzung.

Kann Red Dead Redemption 2 so erfolgreich werden wie GTA 5? Bei einer Verkaufszahl von rund 100 Millionen Stück liegt die Messlatte wahrlich hoch. So zählt GTA V doch immerhin zu eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Aber wie realistisch ist die Verkaufszahl rund um Read Dead Redemption 2?

Erfolgsprognose zu Red Ded Redemption 2

Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, hat sich diesbezüglich gegenüber den Kollegen von gamesindustry.biz zu Wort gemeldet. Er prognostiziert:

"Es ist schwer anzunehmen, dass etwas so gut performt wie das profitabelste Entertainmentprodukt aller Zeiten. [...] Ich denke nicht, dass es eine realistische Erwartung wäre. Unsere Hoffnung und unser Glaube ist, dass Red Dead Redemption 2 ein außergewöhnlich kreatives Produkt wird und es wunderbar aufgenommen wird. Abseits dessen kann ich nichts sagen - ich denke, dass das niemand sagen kann."

Deshalb müsse Red Dead Redemption 2 erst veröffentlicht werden, bevor man sagen könne, was die Konsumenten am Ende denken. Weiter zeigt er sich sehr zuversichtlich, was das neue Spiel der GTA-Macher betrifft. Mit rund 15 Millionen verkauften Einheiten bei Red Dead Redemption - ohne einen PC-Release - ist die Zielgruppe auf jeden Fall gegeben. Die Spieler warten schon lange auf einen Nachfolger des Westernhits. Dass sie diese Zahl schlagen möchten, dürfte wohl kein Geheimnis sein.

Zelnick gibt sich weiter zuversichtlich und er ist sich bewusst, dass "Arroganz der Gegner anhaltenden Erfolgs" sei. Deshalb würden sie nicht an den Erfolg glauben, bis sie ihn schließlich eingefahren hätten. Abschließend lobt er die Konkurrenz noch einmal für ihre großartigen Produkte und dennoch möchte er diesen Wettkampf ums erfolgreichste Spiel des Jahres gewinnen. Das bedeute am Ende, dass sie eben "härter als der von nebenan" arbeiten müssten.

Die Ambitionen von Take-Two sind also sehr hoch, aber ob Red Dead Redemption 2 das erfolgreichste Spiele in diesem Jahr wird? Wir werden es bald erfahren, denn der Release erfolgt bereits am 26. Oktober 2018. Eine PC-Version wurde noch nicht angekündigt. Allerdings gibt es bereits erste Hinweise:

