Red Dead Redemption 2 - So lang ist die Story und alle Trophäen geleakt

Im Internet sind nun die vermeintlichen Trophäen der PS4-Version von Red Dead Redemption 2 aufgetaucht. Eine PSN-Trophäe ist dabei besonders interessant und könnte auf die ungefähre Spielzeit für die Story-Missionen schließen lassen.

Ende Oktober erscheint Red Dead Redemption 2 für PS4 und Xbox One. Wir empfehlen bereits im Vorfeld einen Urlaubsantrag beim Chef einzureichen, schließlich dürfte die Haupthandlung des Westerntitels äußert umfangreich ausfallen.

Ein User, der offenbar bereits Zugang zu der PS4-Version besitzt, hat nun die vollständige Liste mit sämtlichen Trophäen gelistet. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games gibt es derzeit aber noch nicht, weshalb diese Informationen natürlich mit Vorsicht zu genießen sind.

Insgesamt umfasst Red Dead Redemption 2 52 unterschiedliche Trophäen:

Trophäen: 52 Bronze: 44 Silver: 4 Gold: 3 Platinum: 1



So lange könnte die Handlung ausfallen

So gibt es beispielshalber eine Silbertrophäe für das Absolvieren aller Story-Missionen. Dafür müssen insgesamt 70 Gold-Medaillen gesammelt werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach erhalten wir also für jede erfolgreich abgeschlossene Mission eine solche Gold-Medaille. Daraus lässt sich wiederum schließen, dass es insgesamt 70 Story-Missionen in Red Dead Redemption 2 geben wird.

Diese Vermutung wird dadurch untermauert, dass Rockstar Spielern in GTA 5 insgesamt 69 Story-Missionen zur Verfügung stellt - sprich die typische Länge eines solchen Titels aus dem Hause Rockstar.

Konzentriert ihr euch bei dem Open-World-Titel lediglich auf die Hauptmissionen, dann seht ihr nach rund 30 Stunden die Credits. Es ist also recht wahrscheinlich, dass der Westerntitel über eine ähnliche Spielzeit verfügen wird. Nebenmissionen, die Erkundung der Spielwelt sowie die verschiedenen Freizeitaktivitäten dürften die letztendliche Spielzeit aber noch deutlich weiter in die Höhe treiben.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

