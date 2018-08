Red Dead Redemption 2 - Rockstar Games zeigt erstmalig Gameplay-Szenen

Entwickler Rockstar Games hat das erste Gameplay-Video zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Darin bekommen wir zum ersten Mal die Gameplay-Mechaniken zu Gesicht und können uns somit ein erstes Urteil über den kommenden Western-Titel machen.

Einer der wohl größten Titel, die in diesem Jahr erscheinen werden, ist Rockstars Open-World-Western-Titel Red Dead Redemption 2. Ähnlich wie im Vorfeld der Veröffentlichung von Grand Theft Auto 5, war der Entwickler bislang eher zurückhaltend was neue Infos oder tatsächliche Spielszenen angeht. Im Oktober 2016, Ende September 2017 sowie Anfang Mai 2018 bekamen Fans zwar beeindruckende Trailer vor die Nase gesetzt, die zwar den Hype weiter anfeuerten, aber eben kein wirkliches Gameplay zeigten.

Dies wird sich am heutigen Donnerstag, den 9. August 2018 um 17 Uhr endlich ändern. Am gestrigen Mittwoch kündigte Rockstar Games einen Gameplay-Trailer zu Red Dead Redemption 2 an.

Red Dead Redemption 2 Offizielles Gameplay-Video erscheint am kommenden Donnerstag

Rockstar hüllt sich in Schweigen

Über Gameplay-Mechaniken haben die Verantwortlichen bis heute Stillschweigen bewahrt. Dafür wissen wir aber, dass der Titel die Geschichte des Outlaws Arthur Morgan und der Van-der-Linde-Gang erzählt. Außerdem ist Red Dead Redemption 2 eigentlich ein Prequel, da der Ableger zeitlich vor Red Dead Redemption mit Protagonist John Marston spielt.

Erstes Gameplay-Video veröffentlicht

Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch das erste Gameplay-Video zu Red Dead Redemption 2 eingebunden.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

