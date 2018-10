Red Dead Redemption 2 - Native 4K-Auflösung auf der Xbox One X

Red Dead Redemption 2 wird auf der Xbox One X in einer nativen 4K-Auflösung laufen. Das erklärte der offizielle französische Twitter-Account der Xbox-Gruppe.

Wir alle wissen bereits, dass Red Dead Redemption 2 durchaus atemberaubend aussehen wird. Jetzt ist klar: Sollte keine Veröffentlichung auf dem PC erfolgen, dürfte die schönste Version auf der Xbox One X zu spielen sein.

Red Dead Redemption 2 soll auf der Xbox One X in einer nativen 4K-Auflösung mit HDR-Unterstützung laufen. Das betätigte der offizielle französische Xbox-Account auf Twitter.

Größer, schöner, weiter?

Diese Nachricht dürfte angesichts der Größe von Red Dead Redemption 2 besonders erfreulich sein. Uns erwartet nämlich eine gigantische Karte:

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X.