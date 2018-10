Red Dead Redemption 2 - Nachfolger laut Dan Houser durchaus vorstellbar

Vor dem Release eines AAA-Titels steht meistens bereits die Frage im Raum, wie es denn um einen möglichen Nachfolger steht. Zwar werden solche Fragen von den zuständigen Entwicklern nur in den seltensten Fällen mit einer klaren Antwort bedacht, allerdings gibt es im Falle von Red Dead Redemption 2 auch keine klare Absage.

Kaum ein Titel wird in diesem Jahr von Spielern so sehr herbeigewünscht wie Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games. Noch vor dem eigentlichen Release des Westerntitels hat Studiomitgründer Dan Houser in einem aktuellen Interview über verschiedene Aspekte des Spiels gesprochen.

Red Dead Redemption 2 Das ist die ungefähre Spieldauer des Westerntitels

Wie stehen die Zeichen für ein Red Dead Redemption 3?

Unter anderem ist Houser in dem Gespräch gefragt worden, ob sich das Studio einen weiteren Red Dead-Ableger vorstellen kann. Wenig überraschend gibt es dazu noch keine genaue Aussage, allerdings zeigt sich der Entwickler offen über ein weiteres Spiel, das in dem Red Dead-Universum angesiedelt ist.

Erst einmal muss nun aber geschaut werden, wie gut Red Dead Redemption 2 bei den Spielern tatsächlich ankommt. Außerdem hänge eine solche Entscheidung davon ab, ob man etwas Interessantes zu erzählen hat.

Red Dead Redemption 2 Wie groß sind die Versionen für PS4 und Xbox One wirklich?

Sicher ist aber wohl, dass Red Dead Online, ähnlich wie GTA Online, über eine lange Zeit von Rockstar mit neuen Inhalten und durch verschiedene Ingame-Events unterstützt wird. Damit dürfte die Lebenszeit des Westerntitels sicherlich ebenfalls über einige Jahre gestreckt werden, in denen wohl mit keinem Red Dead Redemption 3 zu rechnen ist.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.