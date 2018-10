Red Dead Redemption 2 - Launch-Trailer kommt morgen und Preload-Zeitpunkt bekannt

Rockstar Games startet noch in dieser Woche den Preload zu Red Dead Redemption 2. Außerdem wurde der Launch-Trailer für den morgigen Donnerstag angekündigt.

Einige Tage müssen sich Spieler noch gedulden, ehe der Open-World-Titel Red Dead Redemption 2 erscheint.

Rockstar Games zufolge, erscheint am morgigen Donnerstag, den 18. Oktober 2018 um 16 Uhr unserer Zeit der neueste Trailer zu Rockstars Westerntitel Red Dead Redemption 2, der schon einmal auf den bevorstehenden Release vorbereiten soll. Bislang ist noch nicht genau klar, was in dem Trailer zu sehen sein wird. Womöglich bekommen wir aber einige Szenen auf der Kampagne zu sehen, die laut aktueller Informationen rund 60 Stunden lang in ihren Bann ziehen soll.

Außerdem hat Rockstar bekannt gegeben, dass Vorbesteller der Digital-Edition das Spiel ab kommenden Freitag um 6 Uhr via Preload auf ihre Konsole herunterladen können. Das ist eine sehr gute Nachricht, da der Titel allem Anschein nach um die 90 Gigabyte Festplattenspeicher auf den Konsolen belegen wird.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One.

Red Dead Redemption 2 Zu wenig Speicherplatz: Retail-Edition auf zwei Blu-rays?