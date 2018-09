Red Dead Redemption 2 - Kann komplett aus der Ego-Perspektive durchgespielt werden

Spieler werden in Red Dead Redemption 2 die Wahl haben, aus welcher Perspektive sie den Protagonisten steuern möchten. Zur Verfügung stehen eine Ego- sowie gleich mehrere verschiedene Schulterperspektiven.

Ähnlich wie bei GTA 5 könnt ihr euch in dem kommenden Western-Titel Red Dead Redemption 2 nicht nur aus der Third-Person-Sicht, sondern auch aus der First-Person-Perspektive durch die riesige Open World bewegen. Außerdem kann jederzeit nahtlos zwischen beiden Perspektiven umgeschaltet werden. Selbst wenn ihr auf euer Pferd steigt, könnt ihr euch zwischen der Ego- und verschiedenen Schulterperspektiven entscheiden.

Die Vorteile der First-Person-Ansicht liegen natürlich klar auf der Hand. Dadurch, dass ihr euch deutlich näher an einem Objekt befindet, fallen Details viel eher ins Auge. Außerdem steigt unweigerlich die Immersion, da ihr nicht auf die Spielperson blickt, sondern aus der Sicht des Charakters die Welt erlebt und interagiert. Aus der Schulterperspektive habt ihr dafür einen besseren Überblick, was euch vor allem in Kämpfen einen Vorteil verschaffen könnte. Da der Wechsel schnell und unkompliziert funktionieren soll, kann die Sicht situationsbedingt jederzeit verändert werden.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version ist von Rockstar Games bislang nicht angekündigt worden.

Red Dead Redemption 2 Die wichtigsten Orte der Spielwelt im Detail

Red Dead Online - Multiplayer enthüllt: Beta und neue Infos zu Release bekannt!

Rockstar Games hat erstmals konkrete Informationen zu Red Dead Online bekannt gegeben. Hierbei handelt es sich um den Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2. Unter anderem ist jetzt enthüllt worden, dass er später als erwartet erscheinen wird.

Red Dead Online Multiplayer enthüllt: Beta und neue Infos zu Release bekannt!