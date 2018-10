Red Dead Redemption 2 - Hygiene ist wichtig! Stinkende Cowboys werden von NPCs gemieden

In Red Dead Redemption 2 müsst ihr unter anderem auf die regelmäßige Körperpflege von Protagonist Arthur Morgan achten. Ansonsten werden euch nicht nur andere NPCs, sondern sogar eure eigene Bande meiden.

Ende Oktober dürfen Hobby-Cowboys den Westerntitel Red Dead Redemption 2 in Empfang nehmen. Wir haben in den vergangenen Wochen bereits über zahlreiche Details berichtet, wodurch die Spielwelt dynamisch ausfallen soll. Beispielshalber solltet ihr nicht nur mordend durch die Gegend reiten, denn dann habt ihr ganz schnell ein großes Problem in Form von Kopfgeldjägern an euren Fersen hängen. Lösen könnt ihr dieses Problem, in dem ihr in euren Geldbeutel greift oder euch eine Weile lang bedeckt haltet.

Red Dead Redemption 2 Vorgänger-Map ist komplett enthalten

Hygiene ist das A und O!

Doch nicht nur eure Taten werden in Red Dead Redemption 2 Auswirkungen auf die Spielwelt haben. Ein weiterer wichtiger Faktor betrifft die Körperhygiene von Arthur Morgan. Zwar ist die Arbeit als Gesetzloser schon an sich recht schmutzig, das befreit euch aber nicht davor, euch regelmäßig zu waschen sowie den Bart zu trimmen. Sollte sich der Progtagonist eine Zeit lang nicht gewaschen haben, dann kann es dazu kommen, dass sogar die Mitglieder der Van-der-Linde-Bande das Gespräch suchen um einige klare Worte mit Arthur zu wechseln.

Aber auch andere NPCs in der Open World werden entsprechend auf eure mangelnde Körperpflege reagieren und gegebenenfalls einen weiten Bogen um den müffelnden Cowboy machen. In Gesprächen kann es zudem durchaus dazu kommen, dass ihr aufgrund des unangenehmen Körpergeruchs weniger freundlich behandelt werdet. Möglicherweise bleibt euch sogar dringend notwendige Hilfe verwährt. Nach einem Duell um Leben und Tod solltet ihr außerdem darauf achten, dass ihr anschließend Schmutz und Blut von eurer Haut sowie der Kleidung abwascht, ihr wollt ja schließlich einen möglichst guten Eindruck hinterlassen!

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Red Dead Online wird hingegen einen Monat später im November 2018 veröffentlicht und zunächst als Beta verfügbar sein. Alle Infos, Bilder, Videos und News zu dem kommenden Westerntitel findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

