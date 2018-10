Red Dead Redemption 2 - Erscheint in Deutschland ungeschnitten ab 18 Jahren

Rockstars Red Dead Redemption 2 wird in Deutschland völlig ungeschnitten und damit inhaltsgleich zu der Originalversion erscheinen. Der Westerntitel hat jetzt eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten.

Ende Oktober erscheint Rockstar Westerntitel Red Dead Redemption 2 für PS4 und Xbox One. Nun ist bekannt geworden in welcher Form das Spiel in Deutschland erscheinen wird.

Freigegeben ab 18 Jahren!

Auf der offiziellen Webseite der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) haben beide Konsolen-Versionen eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Auf Nachfrage der Webseite GamePro verrieten die Verantwortlichen außerdem, dass Red Dead Redemption 2 in Deutschland ungeschnitten erscheinen wird. Ihr müsst entsprechend also keine Schnitte oder Einschränkungen bei der deutschen Version befürchten.

Damit ist klar, dass es inhaltlich keinerlei Unterschiede zu der Originalversion gibt. Genau wie bei GTA 5, wird auch hier auf eine komplett englische Sprachausgabe gesetzt - optional kann natürlich ein deutscher Untertitel hinzugeschaltet werden.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Eine PC-Fassung ist bislang nicht offiziell angekündigt, allerdings auch nicht dementiert worden.

