Red Dead Redemption 2 - Bietet animierte Pferdehoden

Red Dead Redemption 2 wird erstmals in der Geschichte der Reihe animierte Pferdehoden bieten. Diese können aus allen Himmelsrichtungen betrachtet werden. Noch ist unklar, ob sie sich auch bewegen können.

Es ist ein Debüt für die gesamte Reihe: Red Dead Redemption 2 wird vollständig animierte Pferdehoden enthalten. Diese waren unerklärlicherweise nicht im Vorgänger eingebaut worden. Möglicherweise waren die PlayStation 3 und Xbox 360 dazu technisch nicht in der Lage.

Die Hoden wurden im neuesten Gameplay-Video entdeckt und wirken durchaus vielversprechend. Wer an einem männlichen Pferd vorbeiläuft, kann sie eigentlich nicht übersehen, sind sie doch aus allen Himmelsrichtungen deutlich hervorgehoben worden.

Frauen ja, Pferdehoden aber auch

Noch ist unklar, ob die Hoden auch umherschwingen, wenn sich das Pferd bewegt. Wir vermuten aber, dass dies der Fall sein wird: Im Vorgänger schaukelten die Hoden des Bullen Bonzo hin und her wie eine Schaukel auf dem örtlichen Spielplatz.

Dieser Grad an Realismus dürfte auch all diejenigen beruhigen, die sich aktuell über Battlefield 5 aufregen. Zwar gibt es auch in Red Dead Redemption 2 Frauen und Dunkelhäutige, aber dafür eben auch Pferdehoden.

Endlich.

