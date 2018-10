Red Dead Redemption 2 - 100-Stunden-Wochen: Dan Houser gibt eine Erklärung ab

Red Dead Redemption 2 befindet sich bereits seit sieben Jahren in der Entwicklung und ist wenig verwunderlich ein riesiges Projekt mit zahlreichen Mitarbeitern. Wie nun bekannt geworden ist, waren für die Entwickler in diesem Jahr 100-Stunden-Wochen keine Seltenheit.

Mittlerweile hat Dan Houser ein Statement gegenüber Kotaku abgegeben und seine Aussage zu den 100-Stunden-Wochen relativiert.

"Es scheint einige Verwirrungen durch mein Interview mit Harold Goldberg gegeben zu haben. In dem Artikel habe ich versucht zu formulieren, wie die Erzählung und die Dialoge im Spiel entstanden sind, worüber wir hauptsächlich sprachen, nicht über die verschiedenen Prozesse des größeren Teams."

"Nachdem ich sieben Jahre lang an dem Spiel gearbeitet haben, hatte das Senior Writting Team, bestehend aus vier Leuten, Mike Unsworth, Rupert Humphries, Lazlow und mir, immer drei Wochen intensive Arbeit vor uns, um alles zu finalisieren. Drei Wochen, keine Jahre. Wir alle arbeiten bereits seit 12 Jahren zusammen und sind der Meinung, dass wir dies brauchen, um alles fertig zu bekommen. Nach so vielen Jahren, in denen wir die Dinge organisiert und für dieses Projekt vorbereitet hatten, mussten wir alles überprüfen und abschließen."

"Noch wichtiger ist aber, dass wir natürlich nicht erwarten, dass jemand anderes auf dieses Weise arbeitet. Im ganzen Unternehmen haben wir Senior-Entwickler, die sehr hart arbeiten, nur, weil sie leidenschaftlich an einem Projekt oder ihrer besonderen Arbeit interessiert sind und wir glauben, dass sich die Leidenschaft in den Spielen, die wir veröffentlichen, wiederspiegelt. Aber diese zusätzliche Arbeit ist eine Wahl, und wir fragen oder erwarten nicht, dass jemand so etwas tut. Viele andere Senior-Entwickler arbeiten auf ganz andere Art und sind genauso produktiv - ich gehöre einfach nicht dazu! Niemand, Senior oder Junior, wird dazu gezwungen, hart zu arbeiten. Ich glaube, wir unternehmen viel, um ein Unternehmen zu führen, das sich um seine Mitarbeiter kümmert und das Unternehmen zu einem großartigen Arbeitgeber macht."