Red Dead Online - Spielerzahl bekannt und Inhalte zuerst auf PS4

Die Multiplayer-Komponente von Red Dead Redemption 2 bietet mehr Spielern Platz als GTA Online. Jetzt steht fest, wie viele Spieler am Mehrspielermodus teilnehmen können. Bestimmte Inhalte erscheinen zeitexklusiv auf der PlayStation 4.

Spiele-Fans auf der ganzen Welt fiebern dem Release des Open-World-Titels Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games entgegen, das in gut einem Monat für PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Der Multiplayer Red Dead Online lässt allerdings ein wenig länger auf sich warten und soll im November 2018 zunächst als offene Beta veröffentlicht werden. Jetzt wissen wir sogar, wie viele Spieler sich gleichzeitig in den Sattel schwingen dürfen.

Red Dead Online: Mehr Spieler als GTA Online

Die Spielerzahl von Red Dead Online wurde auf einem Bild des PS4 Pro-Bundles vom US-Einzelhändler Target geleakt. Demnach können 32 Spieler gleichzeitig am Online-Multiplayer teilnehmen. In GTA Online waren es noch 30 Spieler. Details zu den Inhalten und Spielmodi sollen bereits in Kürze folgen.

Red Dead Online ist trotz verspätetem Start fester Bestandteil des Spiels und wird allen Käufern von Red Dead Redemption 2 kostenlos zur Verfügung stehen. Wie auch in GTA Online versprechen die Entwickler regelmäßige Updates und Anpassungen, um ein immer neues Spielerlebnis zu bieten.

Bestimmte Inhalte zuerst auf PS4

Doch auch ein weiteres interessantes Detail gibt die Verpackung des PS4-Bundles preis: Bestimmte Online-Inhalte werden zuerst zeitexklusiv für die PlayStation 4 erscheinen. Erst nach 30 Tagen stehen die Inhalte dann auch auf der Xbox One zur Verfügung.

Um welche Inhalte es sich dabei handelt und ob dies nur bestimmte Teile oder alle Updates betrifft, ist hingegen noch unklar.