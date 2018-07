Realm Royale - Battle-Royale-Spiel erscheint für die PS4 und Xbox One, hier anmelden

Hi-Rez Studios hat überraschend verkündet, dass Realm Royale in circa einer Woche für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Damit sind sie final auf den Wunsch der Community eingegangen.

Realm Royale begeistert derzeit viele Spieler auf dem PC. Rund drei Millionen Spieler haben sich das Battle-Royale-Spiel von den Hi-Rez Studios angesehen und diese Zahl dürfte in naher Zukunft wohl nochmal ordentlich anziehen.

Die Verantwortlichen haben bekannt gegeben, dass Realm Royale in einer Beta-Version für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Das genaue Datum ist zwar noch nicht bekannt, aber es soll schon nächste Woche losgehen.

Für die Closed-Beta anmelden!

Das Schöne ist, dass ihr euch bereits jetzt für den Betatest anmelden könnt. Dazu müsst ihr einfach auf der Webseite von Realm Royale vorbeisehen. Hier gibt es den entsprechenden Reiter für den kostenlosen Zugang.

Ob die Nintendo Switch eines Tages mit einer entsprechenden Version betraut wird, lässt sich bisher noch nicht sagen. Aber wir könnten es uns vorstellen. So macht sich die Konkurrenz Fortnite: Battle Royale doch ganz gut auf der Nintendo Switch.

Fortnite Offiziell für die Nintendo Switch bestätigt, erscheint heute

Was ist Realm Royale?

Hi-Rez hat mit Realm Royale die Weiterentwicklung von Paladins: Battlegrounds auf Steam veröffentlicht. Vom ursprünglichen Plan, die Helden aus Paladin für ein Battle-Royale-Spiel zu verwenden, wichen die Entwickler aus Balancing-Problemen schließlich ab.

Das Resultat sind nun Klassen wie Magier und Jäger, die durch bestimmte RPG-Einlagen im Spiel verstärkt werden können. Dazu zählen unter anderem Fähigkeiten für jede Klasse oder gar die Schmiede, in der ihr euch Sachen basteln könnt. Das Reittier sollten einige zum Beispiel aus World of Warcraft kennen. Viele Features ergeben hier ein ganz anderes Spielgefühl in Hinsicht auf andere Battle-Royale-Spiele.

Insgesamt bietet Realm Royale also viel Abwechslung im Battle-Royale-Alltag und es ist Free-2-Play. Aber es gibt auch einige Überschneidungen. Einige Waffen sind ganz offensichtlich an PUBG und Fortnite angelehnt, was die Community immer wieder kritisiert.

Event Pass: Primal Awakening

Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass auch Realm Royale über ein Event Pass verfügen wird. Hier finden wir eine weitere Überschneidung. Das Thema der ersten Saison bezieht sich auf urzeitliche Dinosaurier. Es gibt einen Skin für den Warrior und Assassine sowie zahlreiche Goodies. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier:

Realm Royale Stellt ersten Battle Pass mit Dinosaurier-Thematik vor

Nachfolgend der Teaser-Trailer zu Realm Royale für die PS4 und Xbox One: