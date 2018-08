Rainbow Six: Siege - Weiteres Free-Weekend und Angebot geplant

Rainbow Six Siege wird in wenigen Tagen zu einem reduzierten Preis angeboten. Parallel kann jeder gratis reinspielen, um sich einen Ersteindruck zu verschaffen.

Ubisoft fährt derzeit harte Geschütze in Rainbow Six Siege auf. Cheater, Griefer und Toxic-Player sind ein Problem im kompetitiven Taktik-Shooter, doch mit vielen Neuerungen wie zum Beispiel Strafen für Booster soll sich dies künftig ändern:

Abseits dieser negativen Thematik gibt es schon bald eine neue Operation im Rahmen von Year 3 Season 3 - die sogenannte Operation Grim Sky. Hier werden zwei neue Operatoren integriert. Ein amerikanischer Angreifer und eine englische Verteidigerin. Letztere soll ein Schild (ähnlich wie der Montagne) mit sich führen. Zudem soll das Trainingscamp Hereford-Basis überarbeitet werden.

Free-Weekend in RSS!

Doch falls ihr noch gar keine Einsicht in den Titel hattet oder mal wieder reinspielen wollt, dann könnte das kommende Free-Weekend für euch gelegen kommen. Das etwas verlängerte, kostenlose Wochenende wird von Donnerstag, den 16. August 2018 bis Montag, den 19. August 2018 abgehalten. In dieser Zeit könnt ihr sämtliche Operatoren, Karten und Modi gratis ausprobieren. Die Advanced Edition ist während dieser Zeit und darüber hinaus übrigens um bis zu 60 Prozent reduziert.

Rabatte auf folgenden Plattformen gelten:

Xbox One bis zum 27. August

PS4 bis 22. zum August

PC bis 27. zum August

Falls ihr hingegen regelmäßig Rainbow Six Siege spielt, wundert euch in diesem Zeitfenster nicht, wenn alle Operatoren frei zugänglich sind.

Parallel dazu wird übrigens die Rainbow Six Major Championship in Paris abgehalten. Hier treten 16 Teams für ein Preisgeld von rund 350.000 US-Dollar an. Und das Schöne ist zudem, dass es während dieser Zeit neue Infos zu der oben benannten Operation Grim Sky geben soll. Hier die ersten Infos:

