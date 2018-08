Rainbow Six: Siege - Ubisoft stellt Verteidigerin Clash vor

Ubisoft beleuchtet in einem neuen Teaser-Video die kommende Verteidigerin namens Clash. Diese wird im Rahmen der kommende Operation Grim Sky den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erweitern.

In Kürze dürfen Spieler von Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege im Rahmen von Year 3 Season 3 die sogenannte Operation Grim Sky in Empfang nehmen. Diese führt zwei neue Operator ein: Einen amerikanischen Angreifer und eine englische Verteidigerin. Letztere soll ein Schild (ähnlich wie der Montagne) mit sich führen. Zudem soll das Trainingscamp Hereford-Basis überarbeitet werden.

Clash - Weiter kommst du nicht!

Nun hat Ubisoft den neuen Operator in einem Video genauer vorgestellt. Bei Morowa "Clash" Evans handelt es sich um die erste Verteidigerin mit einem Schild. Die Verteidigerin aus Großbritannien ist als Polizistin hart im Nehmen und hat sich auf das Verhalten von Mobs und Einsatzkommando-Taktiken spezialisiert. Sie ist Expertin für Strategien im Umgang mit Menschenmengen und erhielt die Sondererlaubnis, an Sitzungen der Stufe „Gold Command“ teilzunehmen. Später wurde sie zum Detective Constable befördert. Ihre Erfahrung, Leistungsbilanz und Verlässlichkeit in ihrem Arbeitsbereich wurden von Rainbow Six wahrgenommen.

Bei der neuen Waffe von Clash werden das technische Können von Twitch und Mira miteinander vereint. Dabei herausgekommen ist das Elektro-Einsatzschild. Durch jahrelange Erfahrung, unter anderem bei der Bereitschaftspolizei, weiß Clash ganz genau wann und wo sie ihren Schild einsetzen muss, um Gegnern den Weg zu versperren und sie aufzuhalten.

Im Rahmen der Six Major Paris zwischen dem 17. und 19. August wird Ubisoft weitere Infos zu der neuen Operation bekannt geben. Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch den offiziellen Teaser-Trailer zu Clash eingebunden.