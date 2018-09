Rainbow Six: Siege - Teamkillern drohen noch härtere Strafen durch neues Update

Mit dem neuen Update fallen unter anderem die Strafen für Teamkiller innerhalb der PC-Version von Rainbow Six: Siege härter aus. Diese reichen bis zu einem Ban von insgesamt sieben Tagen.

Die PC-Version von Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erhält am heutigen Dienstag Patch Y3S3.1. Konsolen-Spieler werden hingegen erst im Laufe dieser Woche bedient. Dabei handelt es sich um das erste Update nach dem Start der neuen Saison, weshalb sich die Änderungen in Grenzen halten.

Die wohl interessanteste Änderung betrifft zukünftige Teamkiller. So haben die Entwickler von Ubisoft die Strafe für einen ersten Team-Eliminierungs-Verstoß von einem Rauswurf aus dem Spiel zu einer 30-minütigen Sperre geändert. Ursprünglich wurden Spieler, die andere aus ihrem eigenen Team in "Locker" eliminiert haben, aus dem Spiel geworfen.

In einem Spiel mit Rang führte dies zur gleichen Strafe, zog jedoch außerdem eine Abbruch-Strafe nach sich. Dies sorgte für Verwirrung, da es den Anschein hatte, dass Team-Eliminierungen in „Locker“ und in Spielen mit Rang unterschiedlich geahndet wurden.

Rainbow Six: Siege Operation Grim Sky steht ab sofort zur Verfügung

Nurn sehen die Strafen wie folgt aus:

Erster Verstoß: Spielersuche für 30 Minuten gesperrt.

Zweiter Verstoß: Spielersuche für 1 Stunde gesperrt.

Dritter Verstoß: Spielersuche für 2 Stunden gesperrt.

Vierter Verstoß: Spielersuche für 24 Stunden gesperrt.

Fünfter Verstoß: Spielersuche für 7 Tage gesperrt.

Fehlerkorrekturen

Gameplay

Behoben – [PC][XB1] Nachdem man sich hingelegt hat, kann man für kurze Zeit nicht mit Nahkampf angreifen.

Behoben – Spieler können den Entschärfer durch Wände hindurch an sich nehmen.

Behoben – Wenn man C4 auf eine elektrisierte Wand wirft, wird das Nitro-Handy bei Kontakt nicht zerstört.

Operator

Maverick

Behoben – Beim Abfeuern des AR-15.50-Gewehrs werden die Patronenhülsen nach vorn ausgeworfen.

Clash

Behoben – Der Schild von Clash kann in der Hocke eingesetzt werden.

Behoben – Der Elektro-Einsatzschild von Clash kann in den Arm und in die Pistole hineinragen.

Behoben – Clash kann ihre Waffe abfeuern, bevor sie auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Behoben – Im Ausrüstungsmenü werden Talismane für den Elektro-Einsatzschild von Clash an einer anderen Stelle ausgerüstet als während einer Session.

Behoben – Wenn ein Spieler von einem Elektro-Einsatzschild eliminiert wird, ist das Todessymbol anstatt des Taser-Schilds zu sehen.

Behoben – [PC][XB1] Der Elektro-Einsatzschild von Clash ragt beim Drehen durch teilweise zerstörte Barrikaden.

Smoke

Behoben – Wenn die Angreifer den Entschärfer fallen lassen, kann ihn Smoke bewegen, indem er sein Gerät auf ihn wirft.

Leveldesign

Hereford

Behoben – Spieler können während der Vorbereitungsphase ihre Geräte durch den Boden bei „1. OG Badezimmer“ nach draußen werfen.

Benutzererlebnis