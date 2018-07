Rainbow Six: Siege - Spieler nutzen Tachanka wegen 3-Speed-Glitch aus

Der 3-Speed-Glitch macht Tachanka in Rainbow Six: Siege zu einem schnelleren Verteidiger. Aktuell nutzen Spieler diesen Bug aus, um sich in kompetitiven Spielen einen Vorteil zu verschaffen.

Der Tachanka hat es wahrlich nicht leicht in Rainbow Six: Siege. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass er in Year 3 immer noch der Operator mit der niedrigsten Pickrate ist. Und laut Aussagen von Ubisoft soll so bald auch kein Rework für den Charakter anstehen.

In der Vergangenheit wurde er schon einige Male optimiert, aber scheinbar trifft das bei den Spielern nicht auf Anklang. Und dennoch machen sich Stimmen in der RSS-Community breit, die jüngst auf den Tachanka zurückgreifen. Aber was ist da los?

Rainbow Six: Siege Operation Para Bellum bringt signifikante Änderungen mit sich

Tachanka: Schneller durch Glitch

Wie aktuellen Videos auf YouTube zu entnehmen ist, hat sich wohl ein kleiner Glitch in Rainbow Six: Siege eingeschlichen, der sich sogar auf Ranked-Spiele auswirkt. Die Mechanik hinter dem 3-Speed-Glitch besagt, dass der Tachanka einen Speedboost erhält, wenn er fünf- oder sechsmal schnell ans MG wechselt und wieder davon ablässt.

Durch diesen Fehler erhöht sich seine Geschwindigkeit um eine Stufe. Das heißt, er ist dann so schnell wie Ash oder Ela. Das hebelt den ganzen Operator im Grunde aus, denn so hat er den höchsten Rüstungswert und zeitgleich den höchsten Geschwindigkeitswert. Der Glitch funktioniert übrigens auch mit anderen Operatoren, die sich lediglich ans MG in der selben Weise stellen müssen.

Spieler machen sich diesen Vorteil aktuell in Ranked-Games zunutze, weshalb Ubisoft umgehend reagieren muss. Es bleibt jedoch abzuwarten, wann und wie Ubisoft hier aktiv wird. Womöglich wird schon bald ein Bugfix folgen. Nachfolgend ein Video von DBL online, der den Glitch einmal demonstriert: