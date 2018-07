Rainbow Six: Siege - Sommer-Skins nur käuflich erwerbbar, Spieler teils verärgert

Rainbow Six: Siege erhält mit der Sunsplash Collection eine Auswahl an kosmetischen Items für den Sommer. Die Skins, Anhänger und Outfits sind nur gegen Echtgeld zu haben, was die Spieler teils sehr verärgert.

Ubisoft hat eine kosmetische Kollektion für Rainbow Six: Siege vorbereitet. Die kosmetischen Items sind über sogenannte Sunsplash Packs erhältlich. Neben Operator-Outfits können auch diverse Anhänger und Waffen-Skins in den Paketen enthalten sein, doch die Sache hat einen kleinen Haken.

Die neuen Sunsplash Packs lassen sich nicht über Spielfortschritt freischalten. Das heißt, ihr könnt sie nicht mit Ingame-Punkten, sondern nur mit Echtgeld bezahlen. Wenn ihr den sommerlichen Spaß also in Anspruch nehmen möchtet, müsst ihr ähnlich wie beim Outbreak-Event zum Geldbeutel greifen.

Gemischte Gefühle

Via Reddit hat sich die Community zu einem Großteil sehr negativ gegenüber dieser Tatsache geäußert. Im Detail wird vor allem der Lootbox-Aspekt hinter den Packs kritisiert. Man müsse mehr Geld investieren, wenn man beispielsweise nur einen bestimmt Skin haben möchte. So wären die Spieler unweigerlich gezwungen, mehr Geld als eigentlich nötig auszugeben. ERC-7 schreibt sehr erbost:

"Fuck off with your RNG bullshit, thanks. Let us buy what we want.

Here's feedback."

Die Tatsache, dass es für jeden Spieler von Rainbow Six: Siege zwei Pakete kostenlos gibt, ist dabei ganz offensichtlich nur wenig tröstend. Inhaltlich gibt es insgesamt zwölf Outfits für den Sommer und es werden keine Duplikate in den Packs enthalten sein. Demnach müssen die anderen zehn Outfits erworben werden. Ein Paket kostet rund 2,50 Euro, also müsst ihr in dem Fall für alle Skins knapp 25 Euro investieren.

Reine Kosmetik

Man darf natürlich nicht vergessen, dass es sich hierbei um rein kosmetische Items handelt. Niemand ist also gezwungen, sich diesen "Style" zu kaufen. Zudem bringt es keinerlei Vorteile im Spiel. Aber verständlicherweise möchten die Spieler auch alles freischalten können, was das Spiel herzugeben hat. Das ist mit solch einer Paywall nicht ohne Weiteres möglich.

Was haltet ihr von diesem Umstand? Lasst es uns gerne unterhalb der Zeilen im Kommentarbereich wissen.

Das sind alle Skins aus der Sunsplash Collection:

Legendary

Easy Train - Legendary IQ headgear

Summer Cool - Legendary Leasion headgear

Epic

Summer Bloom - Epic AUG A2 (IQ) weapon skin

Blue Hibiscus - Epic Lesion uniform

Freedive - Epic Dokkaebi headgear

Scuba Six - Epic Dokkaebi uniform

Rare

Subtropical - Rare T-5 SMG (Lesion) weapon skin

Orange Peel - Rare BOSG 12.2 (Dokaaebi & Vigil) weapon skin

Sonoran Chill - Rare IQ uniform

Diving for Intel - Rare charm

Flip-Flop - Rare charm

Tiki Teeth - Rare charm

