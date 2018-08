Rainbow Six: Siege - Neuer Operator Maverick mitsamt Fähigkeit enthüllt

Der neue Operator Erik "Maverick" Thorn ist da! Rainbow Six Siege erhält Verstärkung in Form eines amerikanischen Operators, der mit einer speziellen Fähigkeit Löcher in Stahlwände brennt!

Ubisoft hat den neuen Operator Maverick für Rainbow Six Siege vorgestellt, der im Zuge von Year 3 Season 3 implementiert wird. Der amerikanische Operator trägt den Namen Erik Thorn und dient fortan als Angreifer in kompetitiven Matches.

Wie ihr im Teaser unten einsehen könnt, bringt Maverick eine ganz besondere Fähigkeit mit sich. Mit seinem Schweißbrenner kann er sich durch Stahlwände brennen und beispielsweise Löcher zum Durchschießen fürs Team freilegen.

Maverick: Story

Laut Ubisoft sei der Operator auf der Suche nach einem vermissten Reporter gewesen, woraufhin er selber als vermisst eingestuft wurde. Nachdem die Kommunikation zwischen Erik Thorn und seiner Einheit unterbrochen wurde, tauchte "Maverick" erst ganze zwei Jahre später wieder auf. Dieser hatte eine ganze Hand voll Informationen im Gepäck, um eine groß angelegte Operation von Aufständischen zu verhindern.

Er selber lässt folgende Aussagen durchblicken: "Ich war gefangen für eine sehr lange Zeit, habe gelebt und Dinge gesehen, die du dir nicht vorstellen kannst. Jetzt sehe ich die Dinge in einem anderen Licht." Was Maverick in dieser Zeit genau getan oder gesehen hat, kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Doch er verfügt seitdem über einen selbst gebauten Schweißbrenner, mit dessen Hilfe er Löcher in Metall brennt. Doch dieser "Gehilfe" soll nicht nur ausschließlich für Schießlöcher hilfreich sein. Die Entwickler fügen der Lore hinzu:

"Sein Fachwissen und die lange Liste an erfolgreichen Einsätzen wurden unter Geheimdienstlern zum Stoff für Legenden und machten Rainbow Six auf Maverick aufmerksam."

Zudem sei der Operator außergewöhnlich intelligent und er soll über hohe Menschenkenntnis verfügen. Schließlich besitzt er eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Umgebung, die wahrlich ihresgleichen sucht.

Operator Maverick und Fähigkeit enthüllt: