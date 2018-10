Rainbow Six: Siege - Entwickler arbeiten für Guerrilla Games an unbekannter Marke

Guerrilla Games arbeitet an seinem nächsten großen Titel. Doch was wird es werden, ein Nachfolger zu Horizon: Zero Dawn oder gar ein neues Killzone? Erste Infos deuten auf ein Äquivalent zu Rainbow Six: Siege.

Guerrilla Games, das Entwicklerstudio von Horizon: Zero Dawn, wirbt derzeit talentierte Mitarbeiter für eine neue Marke an. An für sich ist das erst einmal nichts Weltbewegendes, wäre da nicht ein besonderer Umstand.

Neues Spiel mit RSS-Entwicklern?

Wie PushSquare von ResetEra nun in findiger Weise ausgemacht hat, sind Entwickler von Rainbow Six: Siege mit an Bord. So wird der Game Director Simon Larouche an der noch unbekannten Marke mitarbeiten. Larouche hat in der Vergangenheit bereits für Guerrilla Games gearbeitet, er half bei der Produktion von Killzone 2 mit.

Die Stellenausschreibung beschreibt das Spiel als "Secret Game is Secret!" und auch sonst sind bis dato noch keine Infos zum neuen Guerrilla-Spiel bekannt.

Doch die Geschichte geht noch weiter. Chris Lee ist scheinbar ebenfalls bereits mit von der Partie, der vor einem Monat als "Principal Game Designer" bei Guerrilla angefangen hat. Lee ist seines Zeichens ebenfalls ein bekannter Entwickler des kompetitiven Online-Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege.

Rainbow Six: Siege Halloween-Version der Karte Haus und Event womöglich geleakt

Insider spekulieren bereits jetzt, ob es sich nicht um die nächste große Multiplayer-Exklusivbombe von Sony handelt. Es liegt nahe, dass sich eine ähnliche Multiplayer-Erfahrung wie Rainbow Six: Siege in Produktion befindet. In welchem Setting und mit welchen Gameplay-Elementen auch immer. Aber vielleicht wird es auch ein Horizon: Zero Dawn 2 oder Killzone 5?

Worldwide Studios President, Shuhei Yoshida, sprach kürzlich darüber, dass Sony einen besseren Job machen möchte, wenn es um Multiplayer-Titel geht. Doch womöglich erscheint der neue Titel auch erst für die PlayStation 5. Wenn es Neuigkeiten zu dem Thema gibt, erfahrt ihr es bei uns.