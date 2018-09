PUBG - Spielerzahl sinkt, Daily-User erstmals wieder unter einer Million auf Steam

PUBG hat mit schwindenden Spielerzahlen zu kämpfen. Die Konkurrenz macht es Blue Hole nicht einfach. Aber wie steht es wirklich um die Steam-User in Hinsicht auf den Battle-Royale-Vorreiter, der ein ganzes Genre neu zu definieren scheint?

Die aktive Spielerzahl in Hinsicht auf PUBG geht weiter zurück. Seit dem 10. September 2018 beträgt die Daily-User-Zahl auf Steam weniger als eine Million. Hierbei handelt es sich um einen Wert, der zuletzt vor über einem Jahr eintrat.

Via SteamDB ist ersichtlich, dass die aktiven Spieler zurückgehen, langsam aber kontinuierlich. Ob das mit dem Start der Blackout-Beta zusammenhängst? Konkurrenz Activision hat den hauseigenen Battle-Royale-Modus zu Call of Duty: Black Ops 4 ins Beta-Rennen für die PS4 geschickt.

PUBG-Spielerzahl sinkt

Das Langzeithoch konnten Blue Hole und PUBG Corp. mit PUBG im Januar 2018 verbuchen. Satte 3,2 Millionen Spieler haben sich im Durchschnitt am Tag eingeloggt, sie befanden sich also zeitgleich auf den Servern. Seither ist die Zahl jedoch immer weiter abgefallen. Aktuell befinden sich im Schnitt circa 600 Tausend User auf den Servern, während der 24-Hour-Peak bei rund 959 Tausend liegt. Der All-Time-Peak lautet 3.257.248 Spieler, der seinerzeit alle Rekorde auf Steam brechen konnte. Nachfolgend sehen wir die Zahlen in der Übersicht:

Einfacher wird es für PUBG in Zukunft wohl nicht. Nach der erfolgreichen Etablierung von Fortnite auf sämtlichen Plattformen (jüngst sogar mobile mit iOS und Android) stampfen die konkurrierenden Entwickler immer mehr Battle-Royale-Titel aus den Boden.

Aktuell steht der Release der BR-Titel der ''Big Player'' in der Videospielindustrie vor der Tür. Activision macht am 12. Oktober 2018 den Anfang mit Blackout, EA folgt mit Battlefield V: Firestorm am 20. November 2018. Demnach wird aller Voraussicht nach die Zahl der aktiven Spieler weiter sinken. Die Konkurrenz schläft eben nicht.

Rettung in Sicht?!

Doch womöglich bringt die neue Schneekarte wieder einige Spieler zurück? Jüngst sind die ersten Details ans Tageslicht gekommen. Die Übersichtskarte von der Insel Dihor könnt ihr schon jetzt einsehen:

PUBG Schneekarte mit ersten Details geleakt, lautet ''Insel Dihor''

Außerdem haben die Entwickler nun die Initiative "Fix PUBG" gestartet, was eine Roadmap darstellt - also eine Art Langzeitplan - mit dem Ziel, das Spiel unter anderem nach Wünschen der Spieler zu optimieren. Einiges konnte bereits umgesetzt werden:

PUBG Entwickler veröffentlichen Webseite ''FIX PUBG''