PUBG - Schneekarte mit ersten Details geleakt, lautet ''Insel Dihor''

Die Schneekarte, die fortan in PUBG Einzug halten soll, wird wohl schon bald angekündigt. Erste Infos sind jetzt in den Spieldateien entdeckt worden. Wir haben alle wichtigen Infos in der News für euch zusammengefasst.

Dataminer haben scheinbar die neue PUBG-Karte geleakt. Die Übersichtskarte der neuen Winter-Map ist jedenfalls schon in den Daten des Spiels versteckt gewesen. Wenn sich an dem Namen nichts mehr ändert, wird die Schneekarte ''Dihor Otok'' lauten, was so viel bedeutet wie ''Insel Dihor''. Sie soll eine Größe von 8x8 haben, allerdings entspricht die Landmasse in etwa nur 6x6, sodass sie als ein Mittelding aus Sanhok und beispielsweise Erangel zu betrachten ist.

Schneekarte lautet Insel Dihor

Wie die Entwickler es vor längerer Zeit angekündigt haben, handelt es sich tatsächlich um eine Schneekarte und sie ist nahezu vollends mit Schnee- und Eisflächen bedeckt. Hier und da gibt es ein paar bemerkenswerte Ortschaften. Beispielsweise soll sich eine Burg auf der Karte befinden, genauso wie ein Dinosaurierpark. Ähnlich wie in Fortnite werdet ihr womöglich also schon bald vor übergroßen Dinosauriern kämpfen können.

Neue Ausrüstung soll ebenfalls auf die Spieler warten, die ihre Feinde fortan mit C4-Sprengstoff ärgern können. Und als wäre das nicht schon genug, schafft es ein neues Auto ins Spiel. Der VW Käfer wird eines der Autos auf Dihor werden.

Neuer Modus: Conquest

Weiter ist wohl noch ein neuer Modus in Planung, der sich Conquest nennt. Hier müssen die Spieler Teile einer Karte erobern, ähnlich wie in Battlefield oder der Domination-Modus in Call of Duty. Abschließend ist noch die Rede von einem Nachtmodus für die Insel Dihor, der sich durch Daten mit der Bezeichnung ''weather_night'' ankündigt.

Doch wie sieht die Schneekarte aus? Bitteschön!