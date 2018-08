PUBG - Quality-of-Life-Update bringt dynamisches Wetter, FPS-Limit und mehr!

PlayStation Plus - August 2018: Spiele werden morgen enthüllt!

Saturn - Die besten Schnäppchen: Nokia 7 Plus im Angebot

No Man's Sky - Fan bedankt sich mit einem riesigen Bild von Sean Murray

Call of Duty WW2 - Blinder Spieler erreicht über 7.600 Kills

Quake Champions - Erhält neuen Soundtrack, Komponist von Brutal Doom an Bord

The Walking Dead: The Final Season - Kostenlose Demo ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbar