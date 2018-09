PUBG - Koreanisches Rating-Board deutet auf PS4-Release

Erscheint PUBG schon bald für die PS4? Aktuellen Hinweisen zufolge könnte es sein, dass der Battle-Royale-Titel von Bluehole und PUBG Corp. schon bald für die Sony-Konsole veröffentlicht wird.

Fans des Battle-Royale-Titels Playerunknown's Battlegrounds oder kurz PUBG haben womöglich bald Grund zur Freude, denn der Titel könnte für die PlayStation 4 erscheinen. Grund zu der Annahme liefert ein aktueller Eintrag auf einem Rating-Board.

PUBG Schneekarte mit ersten Details geleakt, lautet ''Insel Dihor''

Hierbei handelt es sich nicht nur um irgendeinen Eintrag, die Rede ist vom koreanischen Game-Rating-Board namens GRAC (Game Rating and Administration Committee), das dort ähnlich wie hierzulande die USK fungiert. Es handelt sich also um einen kredibilen Hinweis. In der Vergangenheit kam es hierdurch bereits zum einen oder anderen bestätigten Leak. Die Alterseinstufung empfiehlt den Titel erst ab 21 Jahren oder älter zu spielen.

Zeitbegrenzt für Xbox One?

Bereits im März 2017 kam es zu der Aussage, der Titel würde auch für Konsolen veröffentlicht. Doch auf der E3 2017 hieß es dann, PUBG erscheint "Konsolen-exklusiv" für die Xbox One. Der Release der Konsolenversion erfolgte im Anschluss im Dezember 2017 und seither war nie wieder die Rede von einer PS4-Version. Womöglich ist die Exklusivität auf der Xbox One nur zeitlich begrenzt - und womöglich endet diese Zeitspanne nach einem Jahr? Dann könnten wir passend zum Weihnachtsgeschäft mit der PS4-Version von PUBG rechnen.

In zwei Tagen am 21. September 2018 erscheint übrigens der sogenannte Kriegsmodus für die Xbox One, der mit rasanten Deathmatch-Einlagen auftrumpft. Alle Infos zum aktuellen Grafik-Downgrade erhaltet ihr hier:

PUBG Update sorgt für drastisches Grafik-Downgrade auf der Xbox One X