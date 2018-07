PUBG - Global Invitational 2018, jetzt live ansehen!

Das große PUBG Global Invitational 2018 startet am heutigen Tage. Wir verraten euch alles Wissenswerte rund um das E-Sport-Ereignis, das in Berlin abgehalten wird! Außerdem geht es hier direkt zum Livestream.

Mit dem PUBG Global Invitational 2018 findet am kommenden Wochenende das erste, große PUBG-Turnier in Berlin (Mercedes-Benz Arena) statt. Hierbei handelt es sich um das erste E-Sport-Turnier, das von PUBG Corp. auf globaler Ebene veranstaltet wird. Es kommen die 20 besten PUBG-Teams aus der ganzen Welt zusammen und treten den erbitterteten Battle-Royale-Kampf um viel Geld an.

Preisgeld satt

Der Gewinner geht nämlich mit 2 Millionen US-Dollar Preisgeld nach Hause! Das Turnier wird in zwei Kategorien auf Erangel und Miramar ausgetragen. Einmal in der Egoperspektive (FPP) und in der Third-Person-Ansicht (TPP). In jeder Kategorie wartet 1 Million US-Dollar - der Gewinner erhält davon rund 400.000 US-Dollar.

Spielerisch werden einige Anpassungen vorgenommen. So wird die blaue Zone in einigen Abschnitten erhöht, um schnellere Action zu gewährleisten. Auf der anderen Seite erhalten die Spieler Punkte für ihre Platzierung am Ende einer Runde, doch die Anzahl der Kills wird genauso wichtig sein!

Es geht los!

Der Startschuss erfolgt heute um 17:30 Uhr. Nach der Eröffnungsfeier folgt der erste Turniertag mit TPP-Battles. Morgen geht es um 18 Uhr weiter, dann wird das beste TPP-Team ermittelt. Und verpasst nicht die Siegerehrung um 22:15 Uhr!

Folgende Teams nehmen teil:

4AM

ahq eSports Club

AVANGAR Gaming

Chiefs Esports Club

Crest Gaming Windfall

Crest Gaming Xanadu

Gen.G BLACK

Gen.G GOLD

Ghost Gaming

Honey Badger Nation

Made in Thailand (MITH)

Natus Vincere

OMG

Oyun Hizmetleri Pittsburgh Knights

Refund Gaming

Savage Esports

Team Gates

Team Liquid

Welcome to South Georgo

PGI Charity Showdown

Womöglich interessiert euch auch das Community-Event, das am 27. Juli um 16 Uhr abgehalten wird. Bei dem großen PGI Charity Showdown mit rund einer Million US-Dollar für den guten Zweck sind zahlreiche Livestreamer vertreten, die in gemischten Teams gegen Profispieler antreten sollen.

Hier nehmen unter anderem LeFloid, Moondye7 und Maihopawango aus Deutschland teil sowie die weltbekannten Streamer DrDisRespect und Ninja aus Übersee. Auch der heutige Vollzeit-Streamer und ehemalige Profispieler Shroud wird hier antreten. Es werden also jeweils zwei "VIP-Streamer" mit zwei Profispielern ein Team bilden. Das könnte für spannende Runden sorgen!

Tickets und In-Game-Items

Falls ihr euch das kompetitve Spektakel ansehen möchtet, dann könnt ihr Tickets erwerben, um live vor Ort mitzufiebern. Alternativ gibt es einen Livestream, in dem alle Spiele mitverfolgt werden können. Den Livestream haben wir unterhalb der News für euch eingebunden. Die Tickets erhaltet ihr hier!

Wichtig: Der Event geht rund vier Tage und während dieser Zeit könnt ihr euch vor Ort exklusive In-Game-Items für PUBG sichern! Die Gutschein-Codes sind allesamt Teil der "Wasteland Collection". Es wird am 25. Juli die sogenannte Pan of Judgement geben, am 26. Juli gibt es den Doomsday Hoodie und am 28. Juli warten die Survival Slacks. Doch das Set ist erst vollständig mit der Reaper Mask! Ob diese Gegenstände bald teuer im Steam-Marktplatz gehandelt werden?

