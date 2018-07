PUBG - Event Kriegsmodus in Huntsmen and Marksmen auf Sanhok zurück

Ein beliebtes Event, der Kriegsmodus, hält erneut Einzug in PUBG. Für einen beschränkten Zeitraum dürfen sich die Spieler dann ins Getümmel rund um Huntsmen and Marksmen auf Sanhok stürzen. Wir verraten euch, was ihr beachten müsst.

Vor einiger Zeit wurde der allumfassende Event-Modus in PUBG eingeführt. Hier kommt es immer wieder zu besonderen Ereignissen innerhalb des Spiels. Die einzelnen Spielmodi unterscheiden sich in einigen Details voneinander und sollen den Spielern so für ein Wochenende Abwechslung vom Battle-Royale-Alltag bieten.

This Is War

Das funktioniert auch recht gut, denn das Feedback auf Steam und Reddit ist im Durchschnitt sehr positiv. Am kommenden Wochenende, also vom 6. bis zum 9. Juli 2018, wird es eine Abwandlung des Kriegsmodus geben. In "Huntsmen and Marksmen" sollen die Spieler in schnellen Team-Deathmatch-Runden auf der Sanhok-Karte gegeneinander antreten.

Dabei müssen sich alle Spieler in Squads mit fünf Personen zusammenschließen. Außerdem gibt es keine Autos oder Items, die auf der Karte spawnen. Dafür werden die Spieler mit einer Grundausrüstung ausgestattet - in dem Fall also Pistolen, Schrotflinten, Granaten und Bandagen. Zudem solltet ihr beachten, dass die Zone, in der sich der Kampf abspielt, viel kleiner ist als im regulären Battle-Royale-Modus und zu keiner Zeit schrumpft. Falls ihr im Spiel fallt, werdet ihr via Respawn wieder ins Schlachtgetümmel geschickt. Carepakete soll es geben, die mit einem Scharfschützengewehr oder einer DMR (Kurzstrecken-Scharfschützengewehr) abgeworfen werden.

Weitere Regeln im Kriegsmodus: