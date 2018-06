PS4 & Xbox - Das kommt für PS Plus und Games with Gold im Juli 2018

In der nächsten Woche startet die Veröffentlichung der neuesten Spiele bei PS Plus und Games with Gold. Doch ab wann gibt es die einzelnen Titel? Wir haben für euch die Übersicht im Juli.

Morgen ist es soweit, wir wechseln in den heißen Sommermonat Juli! Natürlich gibt es deshalb erneut zahlreiche kostenlose Spiele für alle Abonnenten von PlayStation Plus und Games with Gold.

Es ist natürlich schwer, die Übersicht über alle Spiele zu behalten, die bei den Diensten kommen werden. Was gibt es denn nun für PS4, PS3, PS Vita, Xbox 360 und Xbox One?

Hier ist eine Liste der Games!

PlayStation 4

Die PS Plus-Spiele für PS4 gibt es ab dem 03. Juli 2018:

PlayStation 3

Auch die PS3-Spiele gibt es ab dem 03. Juli:

PlayStation Vita

Die PS Vita-Games ebenfalls am 03. Juli:

Xbox One

Vom 01. Juli bis 31. Juli gibt es folgendes Spiel:

Assault Android Cactus

Vom 01. Juli bis zum 15. Juli:

Virtua Fighter 5 Final Showdown

Zwischen dem 16. Juli und 15. August gibt es das:

Death Squared

Und vom 16. Juli bis zum 31. Juli:

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction

Xbox 360

Diese Spiele gibt es vom 01. Juli bis zum 15. Juli:

...und folgendes vom 16. Juli bis zum 31. Juli: