PS4 Pro - Preissenkung in Japan angekündigt - Auch in Europa?

Sony wird den Preis der PS4 Pro ab dem 12. Oktober senken. Allerdings vorerst nur in Japan. Aktuell schlägt die leistungsfähigere PlayStation 4 mit Yen 44.980 zu Buche, was umgerechnet etwa 340 Euro entspricht. Ende der kommenden Woche wird der Preis allerdings drastisch gesenkt und zwar für alle Farben und Varianten.

Umgerechnet etwa 300 Euro oder Yen 39.980 beträgt dann der neue Preis für die PS4 Pro, die hierzulande noch knapp 100 Euro mehr kostet. Auch der Preis der kürzlich angekündigten Kingdom Hearts 3 PlayStation 4 Pro Limited Edition fällt um immerhin knapp 30 Euro auf insgesamt 370 Euro.

Bislang gilt die Preissenkung allerdings ausschließlich für Japan. Journalist Takashi Mochizuki vom Wall Street Journal sprach mit Sony über die Preissenkung für Europa und die USA. Sony wollte eine mögliche Preissenkung allerdings weder bestätigten, noch dementieren. Im Moment könne man dies nicht kommentieren, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Just called SIE about PlayStation 4 Pro price cut and asked what's happening outside Japan, including U.S. and Europe. It says "nothing we can comment now." Keep fingers crossed! https://t.co/tekrgLxJeZ