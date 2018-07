Pokémon - Merchandise gibt zu, dass Kanto ziemlich langweilig ist

Jede Pokémon-Region hat in der Regel ein Wahrzeichen, zu dem sämtliche Touristen hinpilgern möchten. Das offizielle Merchandise scheint nun kleinlaut zuzugeben, dass gerade das prominente Kanto das langweiligste Ausflugsziel zu sein scheint.

Am Urlaubsziel angekommen, muss man sich erst einmal entscheiden: Legt man die Beine hoch und sonnt sich am Strand oder geht man auf große Wahrzeichen-Safari? Wer letzteres tun möchte, sollte zumindest in der Pokémon-Welt nicht in die Kanto-Region reisen.

Neues im offiziellen Store veröffentlichtes Poster-Merchandise deutet nämlich darauf hin, dass Kanto von allen Regionen die mit Abstand langweiligste ist. Und sind wir mal ehrlich: Irgendwie stimmt das auch.

Einmal hin, alles drin

In Johto können wir den berühmten Glockenturm besichtigen. In Hoenn sogar ein ganzes Raumfahrtzentrum. In Sinnoh bekommen wir aus jeder Distanz den massiven Kraterberg zu erspähen. In Einall streckt sich die beeindruckende Himmelspfeilbrücke über das Wasser. In Kalos erhellt der strahlende Prisma-Turm den Nachthimmel. In Alola zeigt sich die Natur inmitten des pazifischen Ozeans von seiner schönsten und unberührtesten Seite.

Und Kanto? Da will man einfach nur ganz schnell weg.

...außer in Kanto

Glaubt man den Postern, dann ist ausgerechnet die MS. Anne das größte Wahrzeichen Kantos - ein Boot, das dazu gedacht ist, die Region zu verlassen.

Wenn wir näher darüber nachdenken, dann würde uns spontan auch nichts einfallen, das an die Markenzeichen der anderen Regionen herankommt. Der Mondberg strahlt nun wirklich keinen Glanz aus, der Pokémon-Turm ist nun mal lediglich ein Friedhof und eine Safari-Zone gibt es auch anderswo. Puh.

