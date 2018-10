Pokémon Switch - Kompatibel mit 3DS, alte Monster können übertragen werden

Das 2019 erscheinende Pokémon für Nintendo Switch wird mit den 3DS-Titeln kompatibel sein. Damit wäre es möglich, Pokémon aus alten Spielen in die Generation 8 zu übertragen. Das genaue Verfahren ist allerdings noch unklar.

Im kommenden Jahr erwartet uns mit Pokémon für Nintendo Switch die achte Generation der Taschenmonster. Gute Nachricht: Alle eure Pokémon aus der Vergangenheit werdet ihr mitnehmen können!

Aktuell ist es möglich, Pokémon aus allen Generationen auf verschiedensten Wegen bis hin in die neuesten Titeln der Hauptreihe, Pokémon Ultrasonne & Ultramond, zu übertragen. Diese Funktion wird man nicht abschaffen, erklärte Director Junichi Masuda in einem Interview mit den Kollegen von GameSpot.

Pokémon Switch Kein möglicher Sommer-Release, jetzt definitiv erst Ende 2019

Denkbar wäre eine Kompatibilität mit der kostenpflichtigen Software Pokémon Bank, die als eine Art Lagersystem dient und von einer Vielzahl an Titeln unterstützt wird.

Wir denken definitiv immer an diese Art von aufwärtskompatiblen Funktionen, besonders seit wir Pokemon Bank eingeführt haben. Aktuell ist es so, dass du bis Ultrasonne und Ultramond deine Pokémon lagern kannst und wir wissen, dass das für alle sehr wichtig ist. Ich meine, die Leute wären natürlich sehr traurig, wenn sie ihr Pokémon nicht in einem zukünftigen Spiel benutzen könnten. Nun, es wird kompliziert, wenn du über die Details sprichst und wir sind noch immer dabei, das herauszufinden. Wir haben aber Pläne, dass Spieler ihre Pokémon auch im nächsten Spiel einsetzen können."