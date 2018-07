Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Neue Frisuren schockieren Fans auf der ganzen Welt

Der neue Trailer von Pokémon Let's Go zeigt ein Customization-Feature auf, das Pikachu und Evoli mit einer neuen Frisur ausstattet. Die Spieler auf der ganzen Welt sind leicht verstört vom neuen Äußeren ihrer niedlichen Begleiter.

Bekanntermaßen zählen ja nur die inneren Werte, doch nicht so beim neuesten Feature in Pokémon Let's Go. Der Pokémon-Kumpel Evoli oder Pikachu erhält auf Wunsch des Trainers eine neue, schicke Frisur verpasst. Und die Auswahl der Frisuren ist so verstörend, dass die potenziellen Spieler auf der ganzen Welt nicht schlecht beim neuesten Trailer staunten.

Neue Frisur: Pikachu und Evoli

In sämtlichen Foren und auf Social Media scheint leichtes Unbehagen zu bestehen, denn das Frisuren-Feature lässt die Pokémon in neuer Form erstrahlen, wie es zuvor noch nie passierte. Der neue Glanz ist nur nicht ganz so putzig und niedlich, wie die Spieler es wohl von ihren Lieblingen gewohnt waren.

Einige Auszüge und Vergleiche, die nun im Internet gezogen werden:

why eevee look like the bad guy from fargo though pic.twitter.com/iBHSKUFUO2 — Ashley Oh (@itsashleyoh) 12. Juli 2018

Pikachu got wine drunk and cut their own hair at 3 am pic.twitter.com/2cvUhT65l9 — Jules (@Julian_Epp) 12. Juli 2018

Ein Zusatz, kein Muss

Zugegebenermaßen kommt diese Anpassungsmöglichkeit recht überraschend. Ob diese Extras zum Artstyle dieser Pokémon passen, ist die große Frage.

Aber am Ende muss jeder selber für sich bewerten, was er davon hält. Und über guten Geschmack lässt sich natürlich streiten. Das hält die Leute allerdings nicht davon ab, ihr vernichtendes Urteil über die neuen Frisuren zu fällen:

Eevee, no. "Maybe I should give myself bangs" at 3 AM after you spent the last 5 hours crying about your ex is never a good look. — Anna🦊🦋🌿 (@ALawley) 12. Juli 2018

Doch es handelt sich hierbei um ein reines Customization-Feature. Demnach ist es jedem selbst überlassen, ob man seinem Pokémon solch eine Frisur verpasst oder es sein lässt. Und wie augenscheinlich unpassend etwas auch sein mag: Am Ende darf jedes Individuum mit jenem Äußeren durch die Welt marschieren, wie es ihm passt und gefällt. Jeder sollte sich in seiner Haut wohlfühlen dürfen und das sollten wir alle respektieren.

Unpopular opinion:

Pikachu and Eevee look adorable with bangs let them LIVE pic.twitter.com/03hxtGVKRr — Kayle (@kaylicocat) 12. Juli 2018

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Editionsexklusive Pokémon: Diese Monster gibt es nur in einem der Spiele