Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Mega-Entwicklung als Feature bestätigt

Falls ihr euch gefragt habt, ob es die Mega-Entwicklung ins Spiel schafft, dann gibt es jetzt die offizielle Bestätigung samt Trailer! Die Mega-Entwicklung wird ein fester Bestandteil von Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli sein.

Erst kürzlich gab es eine Debatte rund um die neuen Frisuren in Pokémon Let's Go. Die Custom-Möglichkeit, mit denen ihr Pikachu und Evoli nen flotten Haarschnitt verpassen könnt, spaltete die Community in zwei Lager. Die eine Seite findet es niedlich und die andere eher beängstigend bis unpassend:

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Neue Frisuren schockieren Fans auf der ganzen Welt

Mega-Entwicklungen kommen!

Und neben der kürzlich veröffentlichten Karte, die die Kanto-Region aufzeigt, reißt die Infoflut vorerst nicht ab. The Pokémon Company und Nintendo haben nun bekannt gegeben, dass Mega-Entwicklungen im Spiel landen werden.

So sollen die Spieler die Möglichkeit erhalten, einmal pro Kampfrunde eine Mega-Entwicklung auslösen zu können. Hierbei handelt es sich um eine temporäre Entwicklung, die alle Energie in einem Pokémon entfesselt. Sie soll nur dann erfolgen, wenn ein "starker Bund zwischen Pokémon und Trainer" vorherrscht. Die ersten drei Pokémon, bei denen die Mega-Entwicklung möglich sein wird, sind Turtok, Bisaflor und Glurak.

Orania City und Team Rocket!

Weiter wurde bestätigt, dass die Spieler nach Orania City reisen können, wo einmal im Jahr das luxuriöse Kreuzfahrtschiff MS Anne andockt. In der Pokémon-Arena können die Spieler Major Bob (Arenaleiter) herausfordern, der auch den Namen "Blitz am Himmel des Militärs" trägt.

Und falls ihr ein Wiedersehen mit Team Rocket wünscht, dann könnt ihr jetzt aufatmen - die beiden Fieslinge werden euch in Pokémon Let's Go, Pikachu! und Pokémon Let's Go, Evoli! über den Weg laufen. Haltet also nach Jessie, James und Mauzi Ausschau und nehmt euch vor ihnen in Acht!

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Arenen setzen Dinge voraus, die das Spiel noch einfacher machen