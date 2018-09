Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Limitierte Nintendo Switch-Bundles angekündigt

Passend zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli werden im November limitierte Nintendo Switch-Bundles erscheinen, die sicher einige Fan-Herzen höherschlagen lassen werden.

Gute Nachrichten für alle Pokémon-Fans! Nintendo hat nun limitierte Switch-Bundles zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! angekündigt, die am 16. November 2018 erscheinen werden. Die Sonderedition enthält Hardware und Zubehör im Pikachu- und Evoli-Design.

Diese Sonderedition enthält:

eine Nintendo Switch-Konsole, die mit den Silhouetten von Pikachu und Evoli verziert ist,

spezielle Joy-Con, im Pikachu- und Evoli-Design,

eine Nintendo Switch-Station, geschmückt mit Abbildungen der beiden Charaktere,

eine vorinstallierte Version von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli!,

und einen Pokéball Plus-Controller.

Neue Details bekannt!

Außerdem hat Nintendo weitere Details zu den beiden neuen Titeln bekanntgegeben. Während des Abenteuers könnt ihr eure Partner-Pokémon - also Pikachu oder Evoli - einsetzen, um mit Hilfe von Geheimtechniken Hindernisse zu überwinden. Bei diesen Techniken handelt es sich um spezielle Fähigkeiten, wie Bäume fällen, übers Wasser reisen oder durch die Luft zu schweben, die nur das jeweilige Starter-Pokémon beherrscht.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November für die Nintendo Switch.

