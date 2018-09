Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Kampf gegen Legendäre Pokémon und weitere Details in neuem Trailer enthüllt

Die Verantwortlichen hinter Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! haben einen neuen Trailer samt neuer Details zum kommenden Nintendo Switch-Titel bekannt gegeben.

The Pokémon Company International und Nintendo haben neue Details zu dem kommenden Nintendo Switch-exklusiven Titel Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! bekannt gegeben. Die neuen Infos betreffen die Kämpfe gegen Legendäre Pokémon, den GO Park und ein neues Bonbon-System!

Gefangene Pokémon in Pokémon GO können von euch über eine Bluetooth-Verbindung in die Kanto-Region übertragen werden, damit diese euch auf euren Abenteuern unterstützen. Übertragbare Pokémon erscheinen im sogenannten GO Park, der sich in Fuchsania City befindet. Dieser besteht aus 20 einzelnen GO Parks, die jeweils bis zu 50 Pokémon beherbergen können.

Pokémon, die in einen GO Park übertragen wurden, müssen von euch zunächst dort gefunden und gefangen werden, damit sie euch auf der Reise durch Kanto begleiten können. Dabei wird es keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl von Pokémon Go-Konten geben, die mit einem Spielstand verbunden werden können. Ihr könnt also nicht nur euer eigenes Konto verknüpfen, sondern auch das eurer Freunde und Familienmitglieder, um dadurch ihre Pokémon zu erhalten. Sobald ihr 25 Pokémon der gleichen Art im GO Park versammelt habt, wird ein besonderes Minispiel freigeschaltet, mit dem man sich Bonbons verdienen kann.

Über den GO Park besteht sogar die Möglichkeit, Alola-Formen auf Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! zu übertragen.

Bonbons in Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli!

Mithilfe von Bonbons könnt ihr eure Pokémon in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! stärken. Pokémon werden auch stärker, wenn sie an Kämpfen teilnehmen, aber durch das Füttern von Bonbons können gezielt bestimmte Werte des jeweiligen Pokémon angehoben werden. Verschiedene Arten von Bonbons haben unterschiedliche Effekte.

Manche heben beispielsweise den Angriff eines Pokémon, andere dessen Initiative oder Verteidigung. Ihr könnt diese Bonbons auf verschiedene Weise erhalten, unter anderem, indem ihr Pokémon an Professor Eich schickt, das Minispiel auf der Spielwiese im GO Park erfolgreich abschließt oder ein Pokémon auf einen Ausflug im Pokéball Plus mitnehmt. Durch das Sammeln und Einsetzen dieser Bonbons könnt ihr euch ein sehr starkes Pokémon-Team zusammenstellen.

In der Pokémon-Welt existieren unglaublich starke Pokémon, von denen die Legenden der jeweiligen Region berichten, die aber nur selten jemand zu Gesicht bekommt. Sie sind als Legendäre Pokémon bekannt. In der Kanto-Region könnt ihr einige Legendäre Pokémon antreffen, unter anderem die Legendären Vogel-Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados.

Doch diese lassen sich nicht wie die meisten anderen Pokémon in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! fangen. Ihr müsst sie erst in einem Kampf besiegen, bevor ihr die Chance erhaltet, sie zu fangen. Das ist zwar leichter gesagt als getan, aber sobald ihr sie gefangen habt, können euch diese Pokémon dann auch auf euren Abenteuern begleiten.

Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für die Nintendo Switch.