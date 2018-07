Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Editionsexklusive Pokémon: Diese Monster gibt es nur in einem der Spiele

Serientypisch gibt es auch in Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli einige Monster nur in einer der beiden Editionen zu fangen. Nun ist die vollständige Liste bekannt geworden.

Wer sie wirklich alle schnappen will, kommt mit nur einem Spiel nicht aus: Auch in Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli wird es einige Monster nur in einer der beiden Editionen zu fangen geben.

Wenn ihr den Pokédex vervollständigen wollt, müsst ihr euch entweder beide Editionen fangen oder eine andere Person darum bitten, mit euch zu tauschen. Andernfalls werden euch drei Pokémon in der Kanto-Region fehlen - diejenigen, die ihr für eine Entwicklung tauschen müsst, sind da noch gar nicht miteinberechnet.

Editionsspezifische Pokémon auf Nintendo Switch

In der Regel entscheiden sich Pokémon-Fans vor dem Kauf für die Edition, in der ihre Lieblings-Pokémon vorkommen. Das solltet auch ihr tun, denn die vollständige Liste wurde nun von Nintendo bekannt gegeben. Vertraut man den Fundorten aus den bisherigen Kanto-Editionen, ergibt sich folgendes Bild:

Pokémon Let's Go Pikachu

Myrapla: Route 5, Route 6, Route 7, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 24, Route 25

Sandan: Route 4, Route 8, Route 9, Route 10, Route 11, Route 23, Mondberg

Fukano: Route 7, Route 8, Pokémon-Haus (Zinnoberinsel)

Pokémon Let's Go Evoli

Knofensa: Route 5, Route 6, Route 7, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 24, Route 25

Mauzi: Route 5, Route 6, Route 7, Route 8

Vulpix: Route 7, Route 8, Pokémon-Haus (Zinnoberinsel)

