Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Brandneues Monster geleakt, soll Ditto-Entwicklung darstellen

Zwei Monate vor der Veröffentlichung soll das brandneue Pokémon mit der Pokédex-Nummer 891 geleakt worden sein. Dieses sollte erstmals in Let's Go Pikachu & Evoli enthüllt werden. Spekuliert wird über eine Weiterentwicklung von Ditto.

In Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli wird es erstmals möglich sein, ein bislang unbekanntes Monster aufzuspüren. Dieses taucht zum ersten Mal in der Serie auf und gilt für viele als das erste Pokémon der anstehenden achten Generation.

Zwei Monate vor Release könnte nun geleakt worden sein, wie das neue Pokémon aussieht. Beobachter waren in der Lage, zwei 3D-Modelle aus dem Netzwerktraffic von Pokémon Go herauszufischen, die verdächtig nach einem neuen Monster aussehen.

Neues Pokémon: Was ist Nummer 891?

Das mysteriöse Pokémon sieht aus wie ein silbernes Ditto, auf dem eine Schraubenmutter platziert wurde. Die Textur des Shiny-Modells ist dabei ein wenig dunkler gehalten.

Die Ähnlichkeiten sind für einige Fans der Beweis dafür, dass es sich um eine Weiterentwicklung zu Ditto handeln muss, das immerhin bereits seit der ersten Generation existiert. Anderorts wird merkwürdigerweise auch von Kecleon geredet, das derzeit noch nicht in Pokémon Go fangbar ist.

In den Spiel-Dateien wird das Pokémon übrigens mit der Pokédex-Nummer 891 gelistet. Dies könnte darauf hindeuten, dass es in der achten Generation mindestens 84 Pokémon geben muss.

Ob es sich vielleicht stattdessen nur um einen Platzhalter handelt, erfahren wir zum Release von Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli am 16. November 2018.

Hinweis: In einer früheren Fassung schrieben wir, dass das Pokémon die Pokédex-Nummer 808 einnehmen müsste. Dies ist falsch. Wir haben den Sachverhalt im Artikel ergänzt.