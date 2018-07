Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Arenen setzen Dinge voraus, die das Spiel noch einfacher machen

In Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli müsst ihr gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen, um eine Arena betreten zu dürfen. Diese dürften das Spiel noch einfacher machen, als es ohnehin schon ist.

Ja, Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli sind nun wirklich nicht für langjährige Fans erschaffen worden. Nicht nur, dass die generelle Fangmechanik völlig simplifiziert wurde, auch in anderen Bereichen dürften die Teile nur für Neulinge ausgelegt sein.

Wie jetzt bekannt wurde, müsst ihr beim Betreten einer Arena gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllen, ansonsten dürft ihr nicht gegen die jeweiligen Trainer antreten. In der ersten, von Rocko geleiteten Arena wird dies bereits deutlich: Wollt ihr gegen ihn antreten, müsst ihr zunächst ein Pokémon fangen, das gegen den Stein-Typen besonders effektiv ist. Der Mann am Eingang sagt einem dann, dass man doch bitte mit einem Pflanze- oder Wasser-Pokémon zurückkehren soll.

Heißt: Hol dir ein Pokémon, das hier mit Leichtigkeit jeden zerstört oder bleib draußen.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Editionsexklusive Pokémon: Diese Monster gibt es nur in einem der Spiele

Ein großes Tutorial

Das Ganze könnte so weit gehen, dass ihr in jeder Arena entsprechende Voraussetzungen erfüllen müsst. Bislang stehen diese nur in den ersten beiden Arenen fest - doch es wäre nur konsequent, sie auf alle anderen auszuweiten.

Ein ohnehin schon sehr einfaches Spiel dürfte damit noch einfacher werden, weil dem Spieler der Einsatz sehr effektiver Pokémon regelrecht aufgezwungen und durchgehend vorgeschlagen wird. Wer selbst herausfinden möchte, was zu tun ist, ist hier falsch. Ihr dachtet, Pokémon Sonne & Mond wirkten bereits wie ein gigantisches Tutorial? Das war wohl noch nicht alles.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Neue Karte: Bild der Kanto-Region enthüllt

Hoffnung für 2019

Sicherlich, bei Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli handelt es sich lediglich um Spinoffs, die explizit für Neulinge gedacht sind. Doch muss es wirklich so weit gehen, dass man ihnen elementare Dinge nicht zutraut?

Trotzdem cool: Die ziemlich kuriosen Frisuren!

Wir hoffen einfach mal, dass die 2019 für Nintendo Switch erscheinenden richtigen Pokémon-Editionen deutlich schwieriger sein werden. Generell wäre die Einführung eines Schwierigkeitsgrads durchaus wünschenswert, den hatten wir seit Pokémon Schwarz 2 & Weiß 2 nicht mehr.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.