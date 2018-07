Pokémon Go - Zapdos-Tag mit Shiny-Zapdos angekündigt, noch diesen Monat

Wer kürzlich ein Arktos gefangen hat, darf sich schon bald auf Zapdos-Jagd begeben! Der Zapdos-Tag in Pokémon Go findet noch in diesem Monat statt und es erscheinen sogar Shiny-Zapdos in der Arena.

Prof. Willow hat eine neue, globale Herausforderung für alle Trainer in Pokémon Go vorbereitet. Nachdem die Spieler weltweit Arktos in den Arenen bekämpfen durften, hält in Kürze Zapdos im Raid her.

Pokémon Go Alola-Pikachu mit Strohhut und mehr zum 2. Jahrestag!

Doch allem voran wird während des Pokémon Go-Fests in Chicago eine Challenge gestellt. Wenn alle Gebiete die jeweiligen Ziele erreichen, gibt es ab dem 16. Juli 2018 Bonbons mit Boni. Dazu zählen Boni für den Pokémon-Fang und Teilnahme an Raid-Kämpfen. Ein Bonus bietet zum Beispiel eine Verkürzung der Brutzeit von Eiern.

Legendäres Pokémon Zapdos

Wenn weltweit alle Aufgaben erfüllt werden, gibt es am Zapdos-Tag fünf kostenlose Raid-Pässe in der Arena. Falls ihr euch das legendäre Pokémon sichern möchtet, dann solltet ihr am 21. Juli 2018 das dreistündige Zeitfenster am Zapdos-Tag im Auge behalten. Wir werden euch noch mal informieren, wann genau dieses Zeitfenster startet und schließt. Wir gehen davon aus, dass es zwischen 11 und 14 Uhr der Fall sein wird.

Hier gilt genauso wie beim Arktos-Tag, dass Zapdos weltweit in allen Arenen als Raid-Boss zum Kampf bereit steht. Und mit ganz viel Glück könnt ihr sogar ein Shiny-Zapdos fangen!

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Editionsexklusive Pokémon: Diese Monster gibt es nur in einem der Spiele