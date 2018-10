Pokémon Go - Weiterentwicklungen und Babys: Diese Bonbons müsst ihr für Generation 4 sparen

In Generation 4 bekommen viele Monster älterer Generationen eine neue Weiterentwicklung oder Baby-Stufe. Spieler von Pokémon Go müssen schon jetzt zahlreiche Bonbons sammeln, um vorbereitet zu sein. Wir verraten euch, auf welche Pokémon ihr besonders achten solltet.

In Pokémon Go wird bald endlich Generation 4 eintreffen und diese birgt eine Besonderheit. Ein Großteil der neuen Monster stellt Weiterentwicklungen bereits bekannter Pokémon dar.

In Kürze werdet ihr also zahlreiche eurer bereits gefangenen Monster weiterentwickeln. Allerdings werdet ihr teilweise eine ganze Menge an Bonbons benötigen, doch welche Monster bekommen in der vierten Generation überhaupt eine neue Stufe? Fest steht: Ihr solltet viele Bonbons aus Generation 1 bis 3 aufsparen.

Pokémon Go Meltan fangen: So geht's! Alles zur Spezialforschung und Wunderbox

Generation 4 (oft auch als Gen 4 abgekürzt) wird insgesamt 107 neue Pokémon bekommen, von denen stolze 21 auf alten Pokémon basieren. Hinzukommen insgesamt sechs Baby-Pokémon, also Vorstufen.

Wir verraten euch, auf welche Monster ihr besonders achten müsst!

Normale Weiterentwicklungen in Generation 4 (Pokémon Go)

Es handelt sich hierbei um gewöhnliche Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel von Bisasam zu Bisaknosp und zu Bisaflor. Die neue Entwicklung ist jeweils fett markiert. Die bereits existierenden Pokémon sind kursiv geschrieben. Die Pfeile signalisieren die Entwicklungsstufen. Das Bonbon ist vorne gelistet, in den Klammern werden die Anzahl der für eine Weiterentwicklung benötigten Bonbons aufgelistet.

Wichtig: Die Anzahl der benötigten Bonbons ist noch nicht offiziell bestätigt! Es handelt sich um Vermutungen!

Schlurp-Bonbons: Schlurp ⇨ Schlurplek (50)

Tangela-Bonbons: Tangela ⇨ Tangoloss (50 )

) Elektek-Bonbons: Elektek ⇨ Elevoltek (50)

Magmar-Bonbons: Magmar ⇨ Magbrant (50)

Magnetilo-Bonbons: Magnetilo ⇨ Magneton (50) ⇨ Magnezone (100)

Rihorn-Bonbons: Rihorn ⇨ Rizeros (50) ⇨ Rihornior (100)

Porygon-Bonbons: Porygon ⇨ Porygon2 (50) ⇨ Porygon-Z (100)

Griffel-Bonbons: Griffel ⇨ Ambidiffel (50)

Yanma-Bonbons: Yanma ⇨ Yanmega (50)

⇨ Kramurx-Bonbons: Kramurx ⇨ Kramshef (50)

Traunfugil-Bonbons: Traunfugil ⇨ Traunmagil (50)

Skorgla-Bonbons: Skorgla ⇨ Skorgro (50)

Sniebel-Bonbons: Sniebel ⇨ Snibunna (50)

Quiekel-Bonbons: Quiekel ⇨ Keifel (50) ⇨ Mamutel (100)

Togepi-Bonbons: Togepi ⇨ Togetic (50) ⇨ Togekiss (100)

Roselia-Bonbons: Roselia ⇨ Roserade (50)

Nasgnet-Bonbons: Nasgnet ⇨ Voluminas (50)

Zwirrlicht-Bonbons: Zwirrlicht ⇨ Zwirrklop (50) ⇨ Zwirrfinst (100)

Kreuz-Entwicklungen in der vierten Generation

In der vierten Generation gibt es abermals sogennante Kreuz-Entwicklungen. Darunter versteht man Pokémon, die sich in gleich zwei unterschiedliche Monster weiterentwickeln können.

Evoli-Bonbons: Evoli ⇨ Aquana / Blitza / Flamara / Psiana / Nachtara / Folipurba / Glaziola (allesamt 25)

/ Trasla-Bonbons: Trasla ⇨ Kirlia (50) ⇨ Guardevoir (100) / Galagladi (100)

Schneppke-Bonbons: Schneppke ⇨ Firnontor (50) / Frosdedje (50)

Neue Baby-Pokémon in Gen 4

Mehrere Pokémon aus früheren Generationen erhalten eine brandneue Vorstufe. Ihr erhaltet sie in der Regel nur aus Eiern und könnt sie nicht wild fangen. Man kann sie selbstverständlich weiterentwickeln. Eine Besonderheit stellt Roselia dar: Es erhält sowohl eine Vorstufe, Knospi, als auch die oben beschriebene Weiterentwicklung, Roserade.