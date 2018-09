Pokémon Go - Was ein Glück: Beim Tausch Garantie auf Glücks-Pokémon

100-prozentige Glücks-Pokémon warten ab sofort in Pokémon Go! Wir verraten euch, wie ihr ein garantiertes Glücks-Pokémon erhaltet, denn das ist via Tausch unter bestimmten Voraussetzungen fortan gar kein Problem mehr.

Manchmal muss man einfach Glück haben im Leben - oder gar in Pokémon Go? Alle glücklosen unter euch dürfen jetzt einmal aufatmen, denn im AR-Titel von Niantic erhaltet ihr bald garantiertes Glück. Die Entwickler versprechen ''100% Lucky Pokémon'', wenn ihr einen Tausch mit einem Freund unter bestimmten Bedingungen vollzieht. Aber wie erhaltet ihr die Glücks-Pokémon?

Glück mit Einschränkungen

Natürlich ist das Glück immer an bestimmte Voraussetzungen im Leben gekoppelt und so auch in Pokémon Go. Ihr solltet deshalb folgende Umstände beachten.

Allem voran lautet die Devise: Garantierte Glücks-Pokémon gibt es nur dann, wenn die Pokémon im Zeitraum Juli 2016 und August 2016 gefangen wurden.

Der Trick an der Sache ist, dass die Wahrscheinlichkeit mit dem Alter des Pokémons steigt. Das ist im Grunde das reguläre Prinzip. Aber falls ihr fortan zu den glücklichen gehört, die im anfänglichen Zeitraum nach Release des Spiels auf Pokémon-Jagd gegangen sind, dürften sich eure Freunde nun also umso mehr freuen! Mit Glücks-Pokémon benötigt ihr nämlich weniger Sternenstaub, um ihre Kampfkraft zu steigern und sie haben eine Mindeststärke. Es sind also recht lohnenswerte Tierchen.

Wichtig: Diese Garantie auf den 100-prozentigen Tausch im besagten Zeitraum gibt es jedoch nur dann, wenn ihr nicht mehr als zehn Glücks-Pokémon besitzt. Das solltet ihr unbedingt beachten.

