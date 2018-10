Pokémon Go - Update zur Sinnoh-Region verwirrt Spieler, alle Pokémon verletzt

Am gestrigen Abend herrschte eine Menge Verwirrung in Pokémon Go vor. Was genau passiert ist und warum alle Pokémon auf einmal verletzt waren, erklären wir euch in unserer News.

Am gestrigen Abend brach bereits erste Vorfreude bei einigen Trainern aus, die auf die 4. Generation in Pokémon Go warteten. Im iOS-Store von Apple ist ein neues Update Version 1.91.1 (Android: Version 0.123.2) aufgetaucht. Doch nach der Installation gab es trotz Beschreibung noch keine neuen Pokémon in der AR-App zu sehen.

Weiter kam es zur leichten Verwirrung, als alle gefangenen Pokémon mit einem Schlag nur noch die Hälfte der Lebenspunkte aufwiesen. Niantic und The Pokémon Company kündigten vor einiger Zeit die Anpassung der WP, also aller Pokémon-Werte, an. Demnach wurden einige Pokémon mit dem Update stärker oder schwächer. Diese Anpassung führte dazu, dass nicht mehr die volle Anzahl an KP gegeben war, es verblieben effektiv die alten Kraftpunkte, jedoch hat sich das Maximallevel geändert. Einige Spieler haben direkt zu ihren Tränken gegriffen. Doch dies sollte sich als ein Fehler herausstellen, denn Niantic hat von sich aus die KP nun wieder aufgefüllt, indem das WP-Update rückgängig gemacht wurde. Wenn ihr euch also wundert, wieso eure Pokémon kurzzeitig über mehr WP verfügt haben und nun wieder schwächer sind, dann lag es an diesem Umstand.

Wann kommt die 4. Generation?

Die große Frage, wann nun die Sinnoh-Region freigeschaltet wird, ist bislang noch unklar. Wie wir auf den Screenshots unterhalb der News sehen können, ist das Update bereits ausgegeben worden. Nun sind die entsprechenden Sprites im Spiel schon verbaut, aber die Pokémon lassen noch auf sich warten. Womöglich liegt das an dem Fehler mit der WP? Offizielle Infos gibt es noch nicht.

Allzu lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis es losgeht. Immerhin haben die Verantwortlichen kürzlich damit begonnen, die neuen Pokémon anzuteasern. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn die Pokémon freigeschaltet werden.