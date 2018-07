Pokémon Go - Umsatz von beinahe 2 Milliarden US-Dollar

Fast 2 Milliarden Dollar Umsatz hat Entwickler Niantic mit dem Mobile-Titel Pokémon GO bislang erzielt. Dabei entfällt der größte Teil auf Spieler in den USA. Dies geht aus einem aktuellen Bericht von Marktforschern hervor.

Vor zwei Jahren ist der Mobile-Titel Pokémon GO für iOS sowie Android veröffentlicht worden. Gefühlt schien der riesige Hype zwar langsam abzuflachen, doch gerade durch das neue umfangreiche Update ist das Interesse unter den Spielern neu entfacht worden.

Pokémon Go Alola-Pikachu mit Strohhut und mehr zum 2. Jahrestag!

Fast 2 Milliarden Dollar Umsatz!

Dass der Titel noch immer zu den erfolgreichsten Mobile-Spielen überhaupt gehört und zum Release im Jahre 2016 ganz oben auf dem Treppchen stand, belegen auch die Zahlen, die aus einem Bericht der Marktforscher von Sensor Tower hervorgehen. Insgesamt konnte das Entwicklerstudio Ninantic mit Pokémon GO einen Umsatz von beeindruckenden 1,9 Milliarden Dollar erzielen - und das in nur zwei Jahren!

Weniger überraschend entfällt der größte Teil auf Spieler in den USA. Über 600 Millionen Dollar Umsatz, also rund 34 Prozent, sind durch amerikanische Hobby-Trainer zusammengekommen. Auf dem zweiten Platz folgt Japan mit 28 Prozent und 500 Millionen Dollar. Auf dem dritten Platz stehen deutsche Spieler, die bislang 96 Millionen Dollar (5 Prozent) in die Kassen der Verantwortlichen gespült haben. Auf Platz vier folgt Großbritannien mit 77 Millionen Dollar und 4 Prozent. Platz fünf geht an Taiwan mit 48 Millionen Dollar und und einem Anteil von drei Prozent.

Interessant ist außerdem die Tatsache, dass 58 Prozent des Umsatzes von Android-Nutzern und entsprechend 42 Prozent von Besitzern mit iOS-Geräten stammt.

Pokémon Go Internet geht nicht, Eingänge zu voll, Server-Störung: 50.000 Spieler in Dortmund