Pokémon Go - Ultra-Bonus-Event bringt Mewtu in normale Raids

Legendäre Pokémon aus der Kanto-Region warten in nächster Zeit auf alle Spieler von Pokémon Go. Der kommende Ultra-Bonus-Event bietet die eine oder andere Überraschung!

Die Pokémon-Trainer von Pokémon Go haben Forschungsherausforderungen auf der ganzen Welt gemeistert. Und deshalb gibt es jetzt seitens Niantic und The Pokémon Company ein kleines Leckerbissen für alle Spieler - den sogenannte Ultra-Bonus-Event!

Es wird legen.. warte, es kommt gleich.. där!

Zur Feier des Tages werdet ihr fortan den drei legendären Pokémon aus der Kanto-Region begegnen können. Ihr habt richtig gehört, nicht nur eines der Pokémon sind in diesem Event zugegen, sondern gleich alle drei! Hierbei handelt es sich um Arktos, Zapdos und Lavados, die allesamt vom 13. September (22 Uhr) bis zum 20. September 2018 in der Arena auf euch warten werden!

Doch das war noch längst nicht alles. Am 20. September 2018 (22 Uhr) wird Mewtu das erste Mal in der Arena im Raid zum Kampf bereit stehen. Bislang gab es das Pokémon nur in EX-Raid-Kämpfen zu sehen. Mewtu wird hier bis zum 23. Oktober 2018 aufzufinden sein. Diese Chance solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen!

Zusätzliche Überraschung

Und es wäre nicht der Ultra-Bonus-Event, wenn nicht noch ein weiterer Ultra-Bonus auf euch warten würde! Dieses Schmankerl wartet fortan in den 7-Km-Eiern, aus denen bis Ende September Porenta, Kangama, Pantimos und Tauros schlüpfen können. Das Besondere daran ist, dass diese Pokémon nicht in allen Teilen der Welt erscheinen. Wenn ihr euren Pokédex der Kanto-Region vervollständigen möchet, ist das nun also die ideale Gelegenheit dafür. Wir wünschen viel Erfolg beim Fangen!

