Pokémon Go - Start der 4. Generation angedeutet

Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, ehe die vierte Generation Einzug in Pokémon Go hält. Ein offizielles Artwork hat nun offensichtlich den Start der vierten Generation angedeutet.

Das Wetter ist gut, vielerorts sind Schulferien und Niantics Mobile-Titel Pokémon Go hat erst vor kurzem ein umfangreiches Update spendiert bekommen, wodurch bei vielen Spielern der Spaß zurückgekehrt ist.

Teaser auf die 4. Generation

Da Pokémon Go mittlerweile bereits zwei Jahre auf dem Buckel hat, darf ordentlich gefeiert werden. Anlässlich des zweiten Geburtstags hat der zuständige Entwickler auf Twitter nach den schönsten Momenten der Spieler gefragt und ein besonderes Artwork veröffentlicht. Darauf sind verschiedene Trainer sowie zahlreiche Pokémon zu erkennen, die ebenfalls zu feiern scheinen. Hobby-Trainer, die allerdings ein wenig genauer hinschauen, werden erkennen, dass sich auf dem Bild außerdem drei Pokémon der vierten Generation befinden.

Chelast, Panflam und Plinfa

Das Pflanzen-Pokémon Chelast und die beiden Starter-Pokémon aus Sinnoh Panflam (Feuer) und Plinfa (Wasser) können derzeit in Pokémon Go aber noch gar nicht gefangen werden. Offensichtlich deutet Niantic mit dem Artwork also die Veröffentlichung der vierten Generation an.

Ein genaues Datum für den Release gibt es derzeit noch nicht. Ein wenig Geduld solltet ihr aber in jedem Fall noch an den Tag legen, schließlich haben Dataminer bislang im Spielcode noch keine Daten zu den kommenden Pokémon gefunden. Entsprechend kann es also noch einige Wochen oder gar Monate dauern, ehe der Mobile-Titel durch weitere Taschenmonster vergrößert wird und damit noch mehr Umfang bietet.

