Pokémon Go - Schon bald könnt ihr Celebi fangen!

Celebi hat den Spielern in Pokémon Gold und Silber seinerzeit einiges abverlangt. Nun wird das mystische Pokémon schon bald nach Pokémon Go zurückkehren und zwar innerhalb der Spezial-Forschungsaufgaben. Seid ihr bereit?

Alle Spieler von Pokémon Go, die nicht auf dem Pokémon Go Fest 2018 zugegen waren, haben bald trotzdem die Möglichkeit, das mysteriöse Pokémon Celebi zu fangen. Niantic wird Celebi als Belohnung innerhalb der Spezialforschungen verbauen. Und das Schöne ist, dass nunmehr ein Datum für die neue Quest-Reihe bekannt ist. Celebi wird ab dem 20. August 2018 in dieser Form in Pokémon Go aufzufinden sein.

Pokémon Go "Onkel Pokémon" - Mit 11 Smartphones durch Taipeh

Bislang gibt es keine reellen Informationen hinsichtlich der Herausforderungen respektive der Quest-Reihe, die ihr absolvieren müsst. Die Entwickler geben lediglich an, dass die Fähigkeiten der Spieler getestet werden. Trotzdem ist die Annahme groß, dass es ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird, ehe ihr Celebi euer Eigen nennen dürft.

Das Johto-Pokémon, das erstmals in Pokémon Gold und Silber zugegen war, zählt mitunter zu den schwierigsten Pokémon, die man in der Spielereihe fangen kann. Wir wünschen demnach viel Erfolg!

