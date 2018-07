Pokémon Go - Registeel und weitere neue Raid-Bosse sind jetzt im Spiel

Ab sofort sind in Pokémon Go zahlreiche neue Raid-Bosse im Spiel. Dazu gehört auch Registeel, das jetzt den höchsten Schwierigkeitsgrad einnimmt. Erstmals ist auch Alola-Knogga anzutreffen.

Ein bisschen Abwechslung ist gefragt, jetzt bekommt ihr sie: Entwickler Niantic hat in Pokémon Go zahlreiche neue Monster in die Arena-Raids gestellt.

Das legendäre Pokémon Registeel löst Regice in den Raids ab und ist bis zum 16. August dort anzutreffen. Im Anschluss sollte dann als letzter Teil des Trios Regirock erscheinen.

Neue Raid-Bosse in Pokémon Go

Natürlich sind auch in den anderen Stufen einige neue Pokémon anzutreffen. Das ist die aktuelle Liste, die fettgedruckten Pokémon sind neu dabei: