Pokémon Go - Pandir jetzt im Spiel: So bekommt ihr das seltene Monster!

Ab sofort ist es in Pokémon Go möglich, ein wildes Pandir zu fangen. Dafür muss man jedoch eine ganz bestimmte Feldforschung erledigen.

Es ist eines der wenigen Monster der dritten Generation, die ihr in Pokémon Go noch nicht fangen konntet, jetzt ist es aber endlich soweit: Pandir ist ab sofort im Spiel!

In freier Natur taucht es aktuell noch nicht auf, weshalb ihr zuvor die Feldforschung "Lande 3 Curveballs hintereinander" erfüllen müsst. Ist dies getan, könnt ihr eure Belohnung abholen: Ein Pandir taucht auf!

Acht Formen, aber nur eine verfügbar

Eigentlich verfügt Pandir über insgesamt acht verschiedene Formen, die an den Flecken zu erkennen sind. Diese sind auf dem Körper unterschiedlich verteilt und sorgen so für einen gewissen Sammlerwert. Über die Feldforschung kommt ihr jedoch nur an eine von ihnen, alle anderen sind noch nicht freigeschaltet.

Um an die Feldforschung zu kommen, müsst ihr euch einfach zu einem Pokéstop begeben. Es ist gut möglich, dass ihr mehrere Versuche braucht, bis ihr diese spezielle Aufgabe erhaltet.

