Pokémon Go - Neuer Community Day mit Endivie, dem Pflanzen-Pokémon

Im September wird der nächste Community Day in Pokémon Go abgehalten und der Star des Ganzen wird Endivie, das notorische Pflanzen-Pokémon sein. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Das Evoli-Wochenende in Pokémon Go ist vorüber, aber keine Sorge, schon bald wird es mehr Community-Goodies geben! Der nächste Community Day in ist nämlich bereits in Planung und fokussiert Pokémon mit dem Typus Pflanze.

Endivie und mehr!

Im Detail geht es am Samstag, den 22. September 2018 weiter und eines der Starter-Pokémon aus Gold und Silber ist zugegen. Allem voran wird sich nämlich Endivie im Rampenlicht befinden. Falls ihr das Pokémon und seine Entwicklungsstufen also noch nicht im Pokédex verzeichnet habt, solltet ihr euch das Datum freihalten.

Wenn ihr eines der begehrten Endivie zu dieser Zeit fangt, gibt es sogar noch eine Spezialattacke obendrauf. Allerdings hat Niantic noch nicht verraten, wobei es sich hierbei genau handelt.

Doch neben Endivie warten noch ein paar Boni. So gibt es Triple-XP und die Lockmodule halten drei Stunden lang an. Aber all das geschieht nur in einem sehr begrenzten Zeitrahmen. Hierzulande wird es wieder von 11 bis 14 Uhr andauern, ehe die Boni wieder verschwunden sein werden.

